Pětaosmdesátiletou Rosničkou křižanovických hasičů jezdívala hraběnka

6:12 , aktualizováno 6:12

Kdo by neznal Máňu, hasičské auto z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Svoji Máňu mají ale také dobrovolní hasiči z Křižanovic na Chrudimsku. Jenže je kromě klasické červené barvy místy taky brčálově zelená, a tak se jí říká Rosnička. Původně to přitom byl motorizovaný "kočár" paní hraběnky.