Policie varovala obce na Přeloučsku před aktivisty. Teď to bere zpět

Žádost Policie ČR

„Vážený zastupitelé obcí, Dne 27.06.2018 do dne 01.07.2018, proběhne tzv. KLIMAKEMP 2018, jedná se o aktivisty, kteří minulý rok tedy v roce 2017 vylezli na chladírenskou věž elektrárny Chvaletice, kdy následně k připevnění transparentu použili kotvy, které zavrtali do pláště věže, čímž způsobily škodu řádově v milionech Kč. Na základě výše uvedených skutečností Vás chci, zastupitelé obcí, jménem POLICIE ČR Přelouč oslovit a požádat o monitorování okolí Vašich obci, případně o rozšíření této informace mezi Vaše spoluobčany. Dále Vás chceme požádat, aby jste tuto informaci vyvěsili na Úřední desku, případně zajistili rozhlášení pomocí Vašeho rozhlasu. Dále Vás chceme požádat o to, aby jste mezi své spoluobčany roznesli informaci, aby nepronajímali své polnosti, louky k pořádání této akce...“ Část dokumentu s podpisem Policie ČR Přelouč v původní jazykové úpravě