Friends Fest na pardubickém závodišti rozproudí angličtí bouřliváci Slade

Program na pardubickém dostihovém závodišti začne v sobotu o půl jedenácté dopoledne a nezastaví se až do hlubokého večera. Na akci se dají očekávat tisíce lidí.

„Friends Fest je unikátní multižánrový zážitkový open-air festival pro všechny, kteří obdivují americké automobily a motocykly, kteří si čas od času dopřejí poctivé, typicky americké pochutiny jako hamburgery či steaky, zajímají se o vojenskou historii a techniku, nedají dopustit na blues, country či rock ’n’ roll v podání českých kapel či milují svět westernu a indiánů,“ řekl ředitel festivalu Jan Myšička.

Pardubice navštíví také velvyslanec USA King Na Friend Fest přijede také Stephen B. King, velvyslanec USA v České republice. „Jsme hrdí, že naše akce se koná pod záštitou Amerického velvyslanectví v Praze a že z něj dorazí i velvyslanec Stephen B. King,“ uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Možná i proto, aby se na festivalu stvrdily dobré spojenecké vztahy obou zemí, proletí nad hlavami hostů i účinkujících stíhačky JAS-39 Gripen. „Armáda České republiky nám přislíbila průlet letounů JAS-39 Gripen nad festivalem. Tak už se těšíme na tento milý pozdrav a zpestření programu festivalu,“ uvedl za pořadatele Jan Myšička s tím, že v nabídce festivalu nechybí ani hromadný start horkovzdušných balonů plánovaný na 19.15 hodin.

Návštěvníci festivalu uvidí mimo jiné vojenské campy a techniku, mohou vyzkoušet atmosféru rodeové arény, inspirovat se módními stylovými přehlídkami nebo se pobavit různými soutěžemi.

„Pro děti je připraven netradiční dětský den s mnoha zajímavými atrakcemi. Návštěvníci festivalu uvidí naživo i americké dragouny, tedy 2nd Cavalry regiment. Hudební hvězdou festivalu pak bude anglická glamrocková a hardrocková skupina Slade. Celý festival bude moderovat Martin Dejdar s Petrem Vackem,“ uvedl Jan Myšička.

Program začne o půl jedenácté slavnostním zahájením. Následovat bude například vystoupení skupiny Poutníci, auto show, módní přehlídka, turnaj ve streetballu, exhibice v baseballu, lakrosu nebo sladgehokeji. Připravená je taky indian show, koncert skupiny Elvis revival, bojová ukázka, soutěž v pojídání chilli či hromadný start horkovzdušných balonů.

Od 17:45 má vystoupit legendární česká heavy metalová skupina Citron. Program vyvrcholí v osm hodin večer, kdy je naplánovaný koncert „Sladů“. Legendární skupina Slade je jednou z vůdčích kapel glam rocku a v době své největší slávy to byla komerčně nejúspěšnější skupina ve Spojeném království.

Nejslavnějšími písničkami jsou skladby Far Far Away, My Oh My nebo skladba Merry Xmas Everybody, která je dodnes jednou z nejhranějších vánočních písniček. Skupina je pověstná svými bouřlivými živými koncerty a živou komunikací s publikem.

Loni přišlo na akci 16 tisíc lidí

V minulém roce festival navštívilo asi 16 tisíc lidí, i letos organizátoři doufají v podobnou návštěvu. Vjezdy na parkoviště budou označené.

„Doporučujeme příjezd směrem od Přelouče. Z centra Pardubic se mohou tvořit kolony. Cena parkování je sto korun za jedno vozidlo,“ informují pořadatelé.

Děti do 150 centimetrů a držitelé platného průkazu ZTP a ZTP/P včetně doprovodu mají vstup zdarma. Zdarma mají vstup a parkování řidiči klasických amerik do roku 1990 a vozů Ford Mustang bez časového omezení plus jeden člověk jako doprovod, což znamená, že na jeden vůz jsou dvě volné vstupenky.

Majitelé těchto vozů mohou přijet již v pátek. V areálu je zajištěné místo na stany, občerstvení a páteční hudební program. Cena vstupenek do pátku je 250 korun, vstupné na místě v sobotu bude 350 korun a od 16 hodin potom 450 korun.