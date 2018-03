Nemocnice možná zaplatí další miliony za vyhazov chrudimského primáře

Být vyhozen ze zaměstnání jistě není příjemné. Pokud to ale udělá zaměstnavatel tak špatně jako chrudimská nemocnice v případě někdejšího primáře gynekologicko-porodnického oddělení Františka Lišky, může to být alespoň finančně nesmírně zajímavé. Ale vyžaduje to čas a ochotu se soudit.

„Už se těším, až to skončí, soudní spory mne unavují,“ uvedl František Liška.

Chrudimská nemocnice jej v březnu roku 2010 po vzpouře jeho podřízených propustila, ale soud pravomocně rozhodl, že výpověď je neplatná. Manažeři mu tak museli za dobu po první výpovědi vyplatit 5 milionů 150 tisíc korun za 41 měsíců - jako kdyby do práce chodil.

Dali mu výpověď jinou, ale byla napsaná opět špatně, u soudu neobstála, což znamenalo jediné - Liška zůstal zaměstnancem nemocnice, a teď u Okresního soudu v Pardubicích požaduje vyplacení další dlužné mzdy.

Celkem chce výplatu za 30 měsíců. A protože Liška bral 132 tisíc korun hrubého, jde opět o velké peníze.

Nemocnice je připravena platit, na druhou stranu namítá, že nedává smysl, aby Liška dostal plnou mzdu, když pracuje v Oblastní nemocnici Kolín. Argumentuje i tím, že bývalý primář už obdržel dost peněz.

Přímo před soudem se totiž ukázalo, že nemocnice Liškovi loni vyplatila dalších dva a čtvrt milionu korun, aby souhlasil s tím, že pracovní poměr v Chrudimi na konci května 2017 ukončí.

„Částky jsou to značné, vysoké, a proto je žalovaná strana považovala za vhodné zmínit,“ uvedl právní zástupce nemocnice Lubor Šída.

„Nemocnice je vinna tím, že částka narostla do obřích rozměrů. Sedm let neumožnila zaměstnanci pracovat na jeho pozici,“ řekl Liškův právní zástupce Jiří Švejnoha. Dodal, že lékař by mohl teoreticky ze svých nároků slevit, pokud by po svém neoprávněném vyhazovu získal srovnatelnou práci.

Jenže to se podle něj nestalo. V Kolíně pracuje jako sekundář a bere zhruba polovinu toho, co v Chrudimi. Navíc nedojíždí do práce už jen pět kilometrů, nýbrž pětapadesát.

Kauza bývalého primáře Františka Lišky Šéf gynekologicko-porodnického oddělení František Liška musel z chrudimské nemocnice v březnu 2010 odejít poté, co se proti němu postavili jeho podřízení. Hrozili, že skončí, když neopustí nemocnici on. Důvody odmítali říct. Tehdejší ředitel Lišku propustil. Vytýkal primáři manažerské selhání. Soudy řekly, že personální vybavení oddělení je primárně v kompetenci vedení nemocnice a nařídily nemocnici vyplatit 41 platů s úroky. Nemocnice dala Liškovi v roce 2013 další výpověď, i tu však soudy zrušily. Bývalý primář chce tak vyplatit peníze za dalších 30 měsíců.

„Je třeba přihlédnout i k tomu, že František Liška odcházel z nemocnice s ostudou, že se dopustil podle tehdejšího ředitele pochybení a ohrozil pacienty. Před soudem byl očištěn, ale ne v očích veřejnosti,“ podotkl Švejnoha.

Soudce Okresního soudu v Pardubicích Martin Tomek vyzval obě strany ke smíru: „Doporučujeme zasednout k jednacímu stolu“.

„Já si myslím, že dohoda s nimi možná není, a byl bych rád, aby to opět rozhodl soud,“ uvedl Liška.

Ani před soudem se úplně nevyjasnilo, kolik Nemocnice Pardubického kraje už musela lékaři poslat na účet. Jistá je částka 7,4 milionu korun, nicméně podle Lišky mu také vyplatila peníze za šest měsíců roku 2014 a v roce 2017 mu až do konce května posílala plnou mzdu, třebaže do práce nechodil.

Za chyby v případu doktora Lišky podle informací MF DNES nepadl uvnitř nemocnice žádný trest. Podle krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra není prokázáno, že by někdo z managementu nemocnice porušil zákon.

„Nemocnice Pardubického kraje nicméně dle mých informací zvažuje další postup ve věci, který se bude odvíjet i od ukončení stávajícího sporu s Františkem Liškou o zaplacení náhrady mzdy. Prozatím však nemohu tyto další kroky blíže specifikovat,“ řekl Valtr.