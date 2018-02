Foxconn chce Mongoly proto, že se neumějí ozvat, říká šéfka neziskovky

„Přístup továrny k mongolským pracovníkům je nezodpovědný,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Most pro Helena Grundmanová, která se v Pardubicích dlouhodobě snaží pomáhat cizincům, včetně Mongolů.

Foxconn v Pardubicích Z příchodu Foxconnu, tchajwanského výrobce spotřební elektroniky, měli pardubičtí politici na počátku století radost. Kvůli dovážení levné pracovní síly z Mongolska se však město k továrně letos otočilo zády a poprvé odmítlo podpořit příjezd dalších dvou set mongolských pracovníků. Primátor Martin Charvát dokonce prohlásil, že přínos Foxconnu městu je nula.

V Pardubicích už žije jedenáct set Mongolů a město se rozhodlo, že nechce, aby Foxconn přivezl další stovky. Je to správné rozhodnutí?

Stoprocentně. Byla jsem překvapená, že pan primátor tento krok udělal, nečekala jsem to (o odmítnutí zde). Škoda, že nepřišel dříve. Už před dvěma roky jsme město v rámci komunitního plánování varovali, když měla přijít první skupina Mongolů, že tady firma pro ně nemá nic zajištěného - ubytování, lékaře ani školy pro děti. Ale nikdo se o to nestaral, nikoho to nezajímalo. Já jsem se opakovaně ptala, zda mi může někdo říct, co mají obyvatelé Pardubic z toho, že sem přijdou další a další Mongolové do montovny. Myslím si, že mne nikdo nemůže obvinit z toho, že mám něco proti cizincům. Ale je to prostě nesmyslné. Já tvrdím, že pokud je sem chtějí vozit, mají jim nejdříve zajistit základní životní podmínky.

Zúčastnila jste se několika schůzek vedení města se zástupci Foxconnu. Tam se tyto otázky neřešily?

Ty schůzky byly naprosto k ničemu, jako když jedná slepý s hluchým. Přijde někdo z Foxconnu a říká, jak je všechno úžasné, co pro cizince dělají, jak zařizují doktory, tlumočníky a tak dále. Pak řekne zástupce města, jak obrovské problémy příliv Mongolů v Pardubicích způsobuje. A potom se rozejdou s tím, že si každý řekl to své. A to je vše.

Mongolové nemohou v Pardubicích sehnat byty. Jaké to má podle vás důsledky?

Třeba i ten, že stoupají ceny podnájmů, poptávka je vysoká, ale byty zoufale nejsou. Foxconn Mongolům slibuje, že jim na začátek poskytne v Pardubicích ubytovnu a pak si mohou najít bydlení a po půl roce přivézt děti. Neprozradí jim, že byt neseženou. Pokud je více zájemců, tak majitel bytu samozřejmě nevezme Mongoly, s nimiž se nedomluví. Výsledkem je, že si Mongolové děti k sobě vzít nemohou, protože na ubytovně být nesmí. A na druhou stranu, když už tady Mongolové své děti mají, řešíme zase jiný problém: není pro ně místo ve školách.

Foxconn MF DNES napsal, že v tomto školním roce chodí do pardubických škol jen tři děti jejich mongolských zaměstnanců.

Tři děti?

Tři. Zde je jejich tiskové vyjádření.

To si dělají legraci! Víme o 23 mongolských dětech, které chodí na základní školy v Pardubicích. A určitě to není konečné číslo. Město s tím má obrovský problém. Vědí, že příští rok zcela naplní základní i mateřské školy českými dětmi. Snažila jsem se teď například umístit srbskou holčičku, která má nárok na školku, a neuspěla jsem, v celých Pardubicích i v přilehlých obcích není jediné místo. Situace v Pardubicích je špatná i bez ohledu na Mongoly. A to nemluvím o tom, že ředitelé a učitelé často nevědí, jak při výuce dítěte, které neumí česky, postupovat. Ne všude to tak je, ale někteří ředitelé mi rovnou říkají, když jim zavolám: ‚Už mi neposílejte žádného cizince‘. Trochu to chápu, Mongolové většinou nemají zájem se začlenit do české společnosti. Není výjimkou, že do školy přichází dítě, které se narodilo v Čechách, ale česky vůbec neumí. Samozřejmě ve školách to pak má negativní dopad i na výuku ostatních dětí.

Kritizujete, že Mongolové nemají praktické lékaře, firma však tvrdí, že se je snaží zajistit.

Lékaři Mongoly brát nechtějí, protože se s nimi nedomluví. Zdravotní pojišťovna jim vytipovala asi šest lékařů, kteří je vezmou, ale nejsou v Pardubicích. A to už vůbec nemluvím o odborných lékařích, to je obrovský problém. A další nešvar - když se mongolskému pracovníkovi udělá během směny špatně, nemůže si jít lehnout, ale musí ještě ten den získat potvrzení od lékaře, že je nemocný.

Foxconn vydává zprávy o tom, jak se o své zaměstnance stará, jejich argumenty neberete vážně?

Ne. Jsou to letité zkušenosti. Proč sem vozí Mongoly, a ne Ukrajince? To by bylo přece logičtější. Mongolové jsou poslušní, makají, neorientují se, ničemu nerozumí, nejsou ochotni se učit jazyk. Mohou s nimi manipulovat a udržovat v nevědomosti. Samozřejmě k českým zaměstnancům se firma chová v mnoha ohledech docela jinak. Mongolů se nikdo nezastane, ale je to dáno i tím, že oni těžko uvěří českému pracovníkovi ‚z kanceláře‘, což pro ně odboráři jsou, a také je tam jazyková bariéra.

Není ale pravda, že firma zajišťuje Mongolům adaptační balíčky?

Je. Udělají jim přednášku, jaké tady mají možnosti, co je tady čeká, na co si mají dát pozor. Navalí na ně milion informací. Je to jiná kultura, pro ně je to nesmírně obtížné. Vedení firmy se pak strašně diví a namítá, že jim všechno řekli.

Co říká o zaměstnávání Mongolů Foxconn Společnost Foxconn poskytuje svým zaměstnancům, kteří přicházejí z jiných zemí, nadstandardní pomoc. Má připravený tzv. adaptační balíček, který zahrnuje kurzy českého jazyka, adaptační kurz na českou kulturu a prostředí, podporu při jednání s českými veřejnými institucemi a zdravotnickými zařízeními nebo pomoc s hledáním ubytování. Ve spolupráci s místní samosprávou, národními i mezinárodními neziskovými organizacemi pořádáme každý rok festival Multikulturní týden, kde jsou veřejnosti představovány kulturní zvyklosti cizinců. Snažíme se také co nejvíce minimalizovat jazykové bariéry například tím, že pro všechny cizince zajišťujeme komplexní služby, poskytujeme pracovní smlouvy a školení v jejich rodném jazyce, spolupracujeme s Centrem na podporu integrace cizinců a pomáháme s jejich začleněním do společnosti. Abychom usnadnili našim zaměstnancům z jiných zemí adaptaci na nové prostředí, zajišťujeme jejich ubytování zpočátku na ubytovně. Náklady na ubytování jsou téměř celé hrazeny společností Foxconn. Přechodná doba 3 měsíců je určena k hledání nového bydlení. Citace z vyjádření společnosti Foxconn o zaměstnávání Mongolů pro MF DNES

Zahraniční média, naposledy New York Times, upozornila na nedůstojné zacházení se zahraničními zaměstnanci v pardubické továrně, což společnost odmítá. Znáte i vy konkrétní případy, kdy firma zachází se zaměstnanci špatně?

Znám jich bohužel mnoho, ale ti lidé se bojí veřejně mluvit. Odmítají to. Mají strach, že by se to obrátilo proti nim. V mnoha případech jim ani nepřipadá, že je něco v nepořádku, a my na to přijdeme jen shodou okolností. Třeba paní zaměstnaná ve Foxconnu má na rukou strašný ekzém, ale nejde k lékaři. Proč? Protože jí řekli, že první půlrok nesmí být nemocná. Mongolové jsou zvyklí poslouchat. Nesmí být nemocná, takže nemocná není.

Co by se podle vás mělo změnit?

Stát udělal obrovskou chybu. Nedal si jako podmínku, že Foxconn pro své zahraniční dělníky, které přiveze, zajistí vše, co potřebují. Na tom by měl nyní trvat a město také.

A co má změnit vedení firmy?

Od nich nemůžeme čekat nic. Jdou po zisku a je jim jedno, co bude s těmi lidmi. A výhody pro zaměstnance? Jen řeči. Firma se chlubí, že vybudovala fitcentrum se symbolickým vstupným pro zaměstnance. Takže já budu jako mongolský pracovník dvanáct hodin dřít u pásu a jediná moje touha pak bude si jít zacvičit do posilovny?