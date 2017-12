Foxconn sází na Mongoly, náměstkovi primátora Pardubic se to nelíbí

V továrně Foxconn v Pardubicích už pracuje sedm set Mongolů, o pět set víc než před půldruhým rokem. Výrobce elektroniky městu oznámil, že přiveze další.

Vedení Pardubic se to nelíbí. Společnost Most pro, která cizincům pomáhá, varuje, že se firma o Mongoly dostatečně nestará a ti se kvůli chybějícímu bydlení i zdravotní péči a neschopnosti se domluvit ocitají ve složité situaci.

„Mongolů už v Pardubicích žije celkem jedenáct set. Je to etnikum, které nemá zájem se integrovat, žijí v informační izolaci. Lékaři je odmítají brát, dokonce i ti ochotnější, protože se s nimi jednoduše nedomluví. Obrovským problémem je bydlení. Do prvních tříd přicházejí děti, které neumí česky,“ shrnula problémy Helena Grundmanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Most pro. Podle ní nově příchozích Mongolů bude přibližně dvě stě, Foxconn hovoří o několika desítkách.

Náměstkovi primátora Janu Řehounkovi (ANO) se nelíbí, že se společnost začala zaměřovat na Mongoly.

„Bude to pro nás znamenat velký problém. Máme avizované, že by měla přijít větší skupina Mongolů, kteří neumí ani slovo česky. Foxconn nám to pouze oznámil,“ uvedl Řehounek.

Foxconn problémy s bydlením a lékaři pro Mongoly připouští. „Momentálně probíhá výběrové řízení na lékaře, kteří pojmou celou požadovanou kapacitu zaměstnanců - cizinců nemajících stálého lékaře,“ uvedl manažer komunikace společnosti Foxconn Pavel Tuček. Namítl, že ani obyvatelé Pardubic neseženou lékaře snadno.

„Chybí především praktičtí lékaři, ale i zubaři a gynekologové,“ uvedl. Mongolové mají první tři měsíce k dispozici ubytovnu tak, aby si našli bydlení. Dost z nich přišlo za příbuznými, nastěhují se k nim, majitelé těchto bytů se tomu však brání. Sehnat nový pronájem v Pardubicích je pro Mongoly těžké.

„Nabídka volných bytů v Pardubicích a okolí je bohužel velmi špatná, což je obecný problém i pro pardubické spoluobčany. Zaměstnanci proto služeb ubytovny využívají až jeden rok,“ uvedl Tuček.

Firma má na dovoz pracovníků z Mongolska výjimku

Město se nemůže proti plánu firmy patrně nijak efektivně bránit. O místa u montážních linek Foxconnu není mezi nezaměstnanými zájem, a tak je může firma nabídnout cizincům. Foxconn uzavřel s vládou memorandum, na jehož základě získal výjimku a může si do svých závodů vozit nové pracovní síly přímo z Mongolska.

„Vláda pro společnost Foxconn nestanovila bohužel žádné podmínky. Tedy například to, že jim zajistí lékaře a ubytování. Teď se to ukazuje jako obrovský problém,“ uvedla Grundmanová.

Ředitel pardubické pobočky Úřadu práce Petr Klimpl potvrdil, že na trhu práce pro Foxconn lidé nejsou. „Už asi před rokem a půl přišlo přibližně 200 Mongolů, nyní v tom pokračují, většinou jde o slučování rodin,“ uvedl Klimpl.

Firma popírá, že by Mongolové či ostatní cizinci v Pardubicích trpěli. „Ve společnosti Foxconn se snažíme co nejvíce minimalizovat jazykové bariéry například tím, že pro všechny cizince zajišťujeme komplexní služby, poskytujeme pracovní smlouvy a školení v rodném jazyce cizinců, spolupracujeme s Centrem na podporu integrace cizinců a pomáháme s jejich začleněním do společnosti,“ uvedl Tuček.

Foxconn tvrdí, že má pro cizince připravený adaptační balíček, který zahrnuje kurzy českého jazyka, kurz na českou kulturu a prostředí i podporu při jednání s českými institucemi a lékaři.

Mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Dušan Korel potvrdil, že Mongoly už začali doprovázet tlumočníci. „Asi ne ve sto procentech případů, ale chodívají s nimi. Takže buď se domluví tak, nebo po telefonu s pracovníkem jazykové agentury,“ uvedl Korel.

V praxi ale podle Grundmanové pomoc nefunguje. „Firma jim poskytne tlumočníka, ale praktického lékaře nebo byt jim nesežene. Ne všichni, ale někteří jsou tu opravdu nešťastní,“ uvedla. Dodala, že společně s městem Most pro chystá projekt, díky němuž budou peníze na tlumočníky, asistenty pro mongolské děti do škol i poradenství. „Ale o to by se měla starat sama firma,“ uvedla.

Celkem pro Foxconn pracuje v Pardubicích přibližně 3 100 lidí.