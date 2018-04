Fotbalové derby mělo šťávu. Z výhry se radovala vedoucí Chrudim

Pokud něco mohlo zimou prokřehlé diváky na chrudimském stadionu Za Vodojemem v sobotním derby proti Letohradu kromě čaje nebo grogu z místní restaurace zahřát, tak to byl výkon obou mužstev. Hrálo se v parádním tempu, nadoraz, což dokládá i pětice žlutých karet udělených rozhodčím Blaschkem. A to je jedině dobře.

"Kamkoli Letohrad přijede, všude jej chválí za předvedenou hru. Hezky se na to kouká, jsou výborní na balonu," vysekl poraženému soupeři poklonu trenér Chrudimi Pavel Jirousek.

Letohrad se skutečně nemínil na hřišti prvního celku ČFL bránit. Jeho hráči nicméně odcházeli z plochy po pěti předchozích remízách tentokrát bez bodu po výsledku 2:1 pro domácí, o čemž rozhodly dva góly Tomáše Váchy.

Na jeho první branku k levé tyči z kraje druhého poločasu reagoval hned za tři minuty kanonýr hostí Jan Brendl, na druhou, hlavičku po přímém kopu střídajícího Vladyky, už Letohradští přes veškerou snahu v závěru odpovědět nestihli.

"Klasické derby, bylo to vyhecované," uvedl kouč Letohradu Jaroslav Veselý. "Myslím, že v první půli byli o něco lepší domácí, ve druhém my. Bohužel pro nás utkání rozhodla standardní situace," pokračoval trenér a dodal: "Je hrozná škoda, že takové utkání prohrajeme, remíza by asi byla spravedlivější. Nicméně Chrudim dala dva góly, tím pádem vyhrála zaslouženě a sluší se jí poblahopřát."

Jeho protějšek na lavičce Chrudimi Jirousek přes Veselého slova ovšem nebyl s prvním poločasem spokojený ani trochu, což bylo zřetelně znát i na stavu jeho hlasivek.

"Všude nám chyběl půlkrok, Letohrad nám vnutil svůj styl. V poločase jsem hráčům důrazně připomněl, že tahle hra ani rozestavení k úspěchu nepovede, takže jsme to maličko změnili," vysvětloval kouč. Vyplatilo se, nástup do druhé půle znamenal okamžitou "sprchu" pro hosty. "V duchu jsem si říkal, že chytneme nějakou euforii. Bohužel nás to utlumilo a soupeř asi za tři minuty srovnal," mrzelo jej.

Boj o druhou branku však nakonec přesto dotáhli domácí fotbalisté. "Spělo to k remíze, klobouk dolů před našimi hráči - prokázali vůli, že chtějí dál vyhrávat," ocenil trenér Jirousek.