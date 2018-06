Chvojení láká na Žalmana, Křesťana, Kamelot i Spirituál kvintet

Jestli lze nějakou akci označit za největší folkovou událost v Pardubickém kraji, je to bezpochyby festival Folkové Chvojení. A to hned z několika aspektů, kterými jsou pestrá dramaturgie, každoroční vysoká návštěvnost a útulné prostředí uprostřed lesa.

„Cítíme vděčnost, že i přes všechny strasti, které pořádání takovéto akce logicky přináší, se daří udržet festival při životě i v devátém roce. Přežili jsme i změnu majitelů areálu, rozmary počasí, díry v plotě i nejistou ekonomiku. Je za tím mnoho práce, především ředitele festivalu Ivana Kurteva. Devět let existence je skvělé číslo,“ řekl Víťa Troníček, zpěvák a kytarista skupiny Marien a současně i dramaturg festivalu.

Tomu se v každém ročníku povedlo do Chvojna přilákat špičky tuzemského folku a country.

V minulosti arboretum rozezpívali Wabi Daněk, František Nedvěd, skupiny Cop, Nezmaři, Pavel Bobek, Pavlína Jíšová a dokonce i Jitka Molavcová a Jiří Suchý.

„Všichni se rádi vrací, protože jim to v mnohém připomíná legendární Svojšický slunovrat. Třeba Spirituál kvintet vůbec nebylo nutné přemlouvat. V případě Mistra Suchého a Molavcové sehrála roli dobrá pověst. Bylo úžasné vidět a slyšet je v takovéto nezvyklé koncertní podobě v přítomnosti trampů a folkařů, kteří samozřejmě všechny slavné semaforské evergreeny dávno přijali za své,“ přibližuje svůj dramaturgický počin Troníček.

V programu jednotlivých ročníků točí známé a ověřené hvězdy a také se snaží představit publiku nové začínající kapely a písničkáře. „Mladou folkovou, country a trampskou scénu máme poměrně dobře zmapovanou z festivalového koncertování s Marien, z nahrávek, které mi mnoho skupin zasílá, a také z oblastních kol Porty. Kritérium dramaturga je jednoduché - musí se mi to líbit,“ vysvětluje Troníček.

Jeho slova potvrzuje i program dvoudenního maratonu nejen folkových písní, který začíná ve Vysokém Chvojně začíná v pátek v 17 hodin. Václav Souček coby moderátor na pódiu postupně přivítá skupiny Wild West, D. N. A., Spolektiv a Cimbal Classic. Závěr večera bude patřit Žalmanovi a jeho spolu a pořadatelské skupině Marien.

Sobotní program zahájí moderátor Mirek Ošanec v 11 hodin a pomyslný štafetový kolík si budou předávat skupiny Lážo plážo, Potokap, Vokobere, Lístek, ale i Devítka, Kamelot, Miloš Dvořáček & Virtuosi nebo například Spirituál kvintet.

„Obecně je ale nejtěžší zajistit festival finančně, protože tady jde o nekomerční hudbu, primární je naslouchání a společné zpívání. Bylo by snazší pozvat nějakou provařenou hvězdu, udělat mejdan a lákat třeba pivovar na výtoč. Ale to je pak jiný typ show a zábavy,“ řekl Troníček s tím, že na stávající dramaturgii nehodlá do budoucna nic měnit.

Kapacita chvojenského areálu je zhruba tisíc míst. „Hlediště bývá zcela zaplněno a byly i úvahy, že už nám je arboretum malé. Dokonce padaly i reálné nabídky na stěhování. Ale lesní divadlo je zcela výjimečné a krásu tohoto hudebního setkání do značné míry spoluvytváří. Jinde by to bylo tolik jiné, že by nás to pořádání možná nebavilo,“ myslí si Víťa Troníček.

Areál nabízí i možnost přenocování ve stanu. Komu by se totiž nechtělo po páteční části Chvojení domů, může se zúčastnit společného potlachu, kde si návštěvníci i s některými účinkujícími z pódia budou moci až do rána zpívat známé i méně známé folkové a country písně. Vstupenky budou k dostání na místě, lístek na páteční program je za 400 korun, sobotní stojí 500 korun a permanentka na oba dny bude k dostání za 700 korun. Do areálu nelze brát zvířata.