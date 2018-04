Pardubické florbalisty zastavila v rozletu Boleslav. V neděli i Kladno

Moc[ nechybělo a florbalisté Sokola si mohli připsat cenný skalp druhého týmu extraligy z Mladé Boleslavi. Jenže středočeský favorit utkání nakonec rozhodl v závěru, kdy skóre na konečných 7:6 otočily trefy Boušky a Courneye.

"Věděli jsme přesně, co bude Boleslav hrát. Jejich vysunutou obranu jsme se snažili rychle přehrávat, což se nám dařilo se střídavými úspěchy. Bohužel se nám ale nepodařilo odbránit některé situace, o kterých víme, že je v nich Boleslav silná. To mě mrzí, protože to byl jeden z faktorů toho, proč jsme obdrželi v zápase osm branek," prohlásil pro klubový web pardubický trenér Miroslav Janovský.

Domácí spílali rozhodčím

Domácí odcházeli po závěrečném hvizdu značně rozlícení, jelikož se jim nelíbil způsob řízení duelu ze strany rozhodčích, kteří spornými výroky přispěli k vyhrocené atmosféře. Vyloučení, které následovalo po údajně nafilmovaném pádu hostujícího kapitána Petra Novotného, bylo nakonec rozhodující, jelikož při následné přesilové hře Boleslav vstřelila vítěznou branku.

"Osobně Petra znám, sehráli jsme proti sobě v minulosti nespočet zápasů. Nezapře v sobě, že do dvaceti let hrál fotbal. Jeho herecké etudy jsou všem známé a je zřejmě jediným florbalistou, který takto na hřišti simuluje. Bohužel se nestalo poprvé, že tímto způsobem ovlivnil zápas. Hráč jeho formátu by si takové věci neměl dovolit, a stejně tak by mu je neměly tolerovat příslušné orgány České florbalové unie," čílil se předseda klubu Vít Drašar.

Kladenský soupeř zůstává pro sokoly nadále prokletý

Výsledek ale zůstal v platnosti, a tak si chtěli Pardubičtí zlepšit náladu alespoň v nedělním večerním duelu na Kladně, které v dosavadním průběhu stále čekalo na první tříbodové vítězství.

A bohužel pro Pardubické se ho domácí dočkali, zvítězili 6:4, když jim náramně vyšla třetí třetina. Kladenští v ní mířili do černého hned čtyřikrát. "Naše výkony v zápase s Kladnem degradují naše výkony z ostatních zápasů," uvedl zklamaný kouč Janovský. Jeho svěřenci na tohoto soupeře ze dna tabulky neumí. Z letošních šesti bodů Kladna mu sokolové darovali už celkem pět. A na stejně dlouhou hodnotu se natáhla i série porážek s tímto neoblíbeným protivníkem.