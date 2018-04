Firma odmítla převzít pardubický park k rekonstrukci, začíná se znovu

"Nedohodli jsme se na převzetí stavby, teď půjde z radnice oficiální dopis firmě, abychom vůbec věděli, co bude dál," řekl náměstek primátorky Martin Bílek, který šel park určený k opravě předat zástupcům brněnské firmy DIS.

Ta měla v nejbližších měsících za 84 milionů korun sady opravit. Jenomže místo toho, aby se stavebníky prošli park s plány v ruce a pak si předali patřičné dokumenty, pustili se hned náměstek Bílek, Jan Chvojka z odboru majetku a investic a zástupce stavební firmy do vzrušeného rozhovoru.

Závěr debaty byl jasný, firma DIS do "toho nejde". "Mohu si o tom myslet, co chci, ale oni uvedli, že nemají kompletní projektovou dokumentaci. To však není pravda, ta je kompletní," řekl Bílek.

Že se nebavili o špatné projektové dokumentaci, bylo přitom patrné ve chvíli, kdy Chvojka téměř zakřičel na zástupce firmy větu: "Zapomeň na upravenou dotaci!"

"Ano, tu větu jsem slyšel, ale nevím konkrétně, čeho se týkala, bavili jsme se v tu chvíli o ceně a rozsahu zakázky," řekl Bílek.

Firma tlačila na zvednutí ceny

Dobře informovaný zdroj z magistrátu, který nechce být jmenován, však MF DNES potvrdil, že DIS za dohodnuté peníze zakázku nechce. A nepřijel přebírat park, ale tlačit na radnici, aby cenu zvedla.

Plánovanému přebírání přitom předcházela podivná komunikace s brněnskou společností. Ta si totiž měla park převzít už minulou středu, nikdo se však nedostavil a v sídle firmy nikdo nereagoval na mailové zprávy ani na telefonické výzvy z radnice.

Že je složité spojit se s vedením firmy, se ve čtvrtek přesvědčil i reportér MF DNES. Nikdo z ředitelů nereagoval ani na SMS, kterou dostali prostřednictvím sekretářky, což byla jediná osoba, se kterou se reportérovi podařilo hovořit.

Stejně tajuplní byli i zástupci firmy, kteří přijeli do Pardubic. "Nic vám nebudeme říkat, prostě nic," uvedli oba shodně.

Svým chováním DIS příliš nevylepšil svůj kredit na radnici. "To rozhodně ne. Ve chvíli, když někdy v budoucnosti uvidím název DIS, budu velmi ostražitý," uvedl Bílek. "Na mě to celé dělá podivný dojem," dodal.

Co bude s parkem? Nikdo neví

Osud parku je tak nyní nejistý. Není jasné, jestli se radnice s firmou nakonec dohodne, nebo zda místo něj dostane zakázku společnost, která se ve výběrovém řízení umístila jako druhá. Ve hře je i vypsání nové soutěže.

Radnice přitom s projektem v posledních týdnech doslova chvátala, aby nepřišla o šedesátimilionovou dotaci z Evropské unie. Teď Bílek říká, že ta ohrožena není. "S ní chování firmy nijak nesouvisí."

Nečekaná zpráva potěšila pardubické ekology, kteří proti obnově parku bojovali demonstracemi a peticemi. "Jsem šokován, těžko to mohu komentovat, ale je to pro nás nadějná zpráva," řekl Jan Seiner ze sdružení Zelená pro Pardubicko.