Chystejte skleničky. Víno poteče na pardubickém zámku proudem

Zámek na vinařském festivalu představí i svá vína Tři víry inspirovaly vznik tří druhů vín. Východočeské muzeum v souvislosti s festivalem nabídne i víno exkluzivní řady Zámek Pardubice inspirované osobou Viléma z Pernštejna. „Pro řadu Zámek Pardubice jsme opět vybrali velmi kvalitní vína. Tentokrát bylo rozhodování náročnější nakonec jsme se rozhodli pro jedno polosuché bílé a dvě suchá červená, uvedl sommeliér Oldřich Bujnoch. Vína v atraktivních lahvích zdobí etiketa vytvořená muzejní výtvarnicí Veronikou Doutlíkovou ve stylu dubového dřevořezu. Vína jsou připomínkou doby renesančního sídelního pána Pardubic Viléma z Pernštejna a jeho nadčasového vztahu ke svobodě a duchovnosti. „V dějinách vzácné soužití tří náboženských směrů, které na pardubickém panství panovalo v jeho době, nás přivedlo na výběr názvů jednotlivých vín. Jednotlivé názvy jsou historicky inspirovány vírou katolickou Sub una, kališnickou Sub utraque a také bratrskou Fraterno,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Názvy vín a důvod jejich pojmenování vysvětluje popis na každé lahvi. Sub una je jakostní víno odrůdové, polosuché Rulandské bílé, ročník předloňský. Sub utraque je víno s přívlastkem pozdní sběr, Rulandské modré, suché, ročník 2015. Fraterno je jakostní víno odrůdové, Modrý Portugal, suché, ročník 2016. (jah)