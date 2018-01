Dny plné smíchu. Pardubice hostí nejlepší divadelní komedie

Kdepak asi budou šance na vítězství větší? Na hasičském bále, při setkání rodiny v předvečer pohřbu, ve světě vědy a pavědy nebo při návratu do let šedesátých? Nebo někde úplně jinde?

Odpověď na uvedené otázky začnou diváci dostávat od pondělí 21. ledna, kdy oficiálně začne 18. ročník Festivalu smíchu - soutěžní přehlídky divadelních komedií, které měly svou premiéru loni a usilují o titul Komedie roku.

„Možná se to nezdá, ale 18 let je hodně dlouhá doba. Srovnávám to s festivaly, které žijí stejně dlouho nebo i o pár let více. Beru tyto přehlídky dost vážně a mám radost, že stejně tak uvažují ostatní divadla i organizace o festivalu našem,“ řekla dramaturgyně Festivalu smíchu Jana Uherová.

Podle ní mají všechny soubory o účast na přehlídce vždy velký zájem a berou je jako prestižní záležitost.

Dramaturgyně viděla až 50 inscenací

Její dramaturgická příprava spočívá v tom, že osobně objíždí jednotlivé divadelní scény a vybírá z jejich repertoáru nejvhodnější tituly do soutěžní i doprovodné části.

„Letos jsem zhlédla 40 až 50 inscenací. Záměrně říkám ‚až‘, protože někdy jsem vyrazila na komedii a ukázalo se, že vůbec vtipná není. Naopak jsem se párkrát ocitla na představení, o kterém jsem ani nedoufala, že se na něm zasměju, a byla jsem mile překvapená.

Tento žánr je široký a také velmi těkavý. Za těch osmnáct let, co jej tak pečlivě sleduji, prošel silnou změnou,“ bilancuje Uherová svůj letošní výběr.

18. Festival smíchu Soutěžní část - městská scéna 22. 1. Hoří, má panenko! (Východočeské divadlo Pardubice) 23. 1. Dotkni se vesmíru a pokračuj (Městské divadlo Brno) 24. 1. Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ (Divadlo v Dlouhé, Praha) 25. 1. Vincenc (Klicperovo divadlo Hradec Králové) 26. 1. Obraz (Komorní scéna Aréna, Ostrava) 27. 1. Pohřeb až zítra (Švandovo divadlo na Smíchově, Praha) 28. 1. 60‘s aneb Šedesátky Divadlo ABC, Praha 29. 1. Galavečer smíchu (zábavný večer s předáváním festivalových cen)

Finálovou sedmičku těch nejlepších komedií letos tvoří tři pražská divadla, po jednom titulu přidají scény z Ostravy, Brna a Hradce Králové, pozadu nezůstane ani pořadatelské Východočeské divadlo.

„Do programu se dostalo hodně českých a zároveň současných textů. Většina z nich má i velký společenský přesah. Inscenace totiž nejsou jen zábavné, ale mají co říct současnému divákovi. Nejsou to jen lehkovážné komedie o lásce a mezilidských vztazích. V každé je něco navíc,“ uvažuje Uherová.

Důkazem o jejích slovech může například být komedie v podání Městského divadla Brno Dotkni se vesmíru a pokračuj. Autorem hry je René Levínský a jeho text o cestě z vrcholu až na dno a možná ještě dál přibližuje svět vědců.

Jeden z nich totiž objevil podstatu evoluce a v tu chvíli se nelze vyhnout otázce, jestli můžeme lidský genom modifikovat a stvořit nového lepšího člověka. A máme na to vůbec právo?

Světový bestseller Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4 převedl jako hudební retro na jeviště Divadla v Dlouhé režisér a herec Miroslav Hanuš.

„I v tomto případě se slučuje zábava, ale současně citlivá a těžká situace pro teenagera, kdy se musí nějak vyrovnat nejenom s rozchodem rodičů, ale i s vlastními bouřícími se hormony,“ řekla Jana Uherová.

Na podobné časové vlně se ponesou také komedie na motivy slavného Formanova filmu Hoří, má panenko!, s níž festival otevře domácí pardubický soubor, a také autorský projekt dvojice Janků - Svojtka 60's aneb Šedesátky, který přiveze Divadlo ABC Praha.

Klicperovo divadlo přinese střet dvou odlišně uvažujících manželských párů v komedii Vincenc.

Na rodinnou večeři, která se koná večer před pohřbem babičky a kde chce matka dětem představit svého nového přítele, pozve v inscenaci Pohřeb až zítra pražské Švandovo divadlo na Smíchově.

Epilog městská scéna 23. 2. Dvě noci na Karlštejně (Divadlo Kalich, Praha) 18. 3. Famílie (Divadlo Na Fidlovačce, Praha) 25. 3. Carmen Y Carmen (Dagmar Pecková, Barbora Hrzánová)

Nováčkem na festivalu bude Komorní scéna Aréna Ostrava s hrou Obraz. Jejím středobodem, jak už název napovídá, je obraz, který si koupí zubař Boris a který v jeho dvou přátelích vzbudí poměrně vyhrocené emoce, jež ukážou, na čem všem může ztroskotat mužské přátelství.

Nová porota vyhlásí nejlepšího režiséra

Všechny zmíněné inscenace se utkají o řadu cen - za nejlepší mužský a ženský herecký výkon, ceny diváků, studentské i odborné poroty a samozřejmě o titul Komedie roku.

Odborná porota letos hlásí změnu - její tři dlouholeté členy nyní vystřídají tři noví recenzenti. A poprvé si ocenění odnese i režisér.

„Na většině festivalů se obvykle odměňují divadla a herci, přitom za každým dobrým hereckým výkonem, za výběrem a realizací inscenace stojí režisér, proto chceme oboru režie vyjádřit náležitý respekt,“ vysvětlila Uherová.

Chybět nebude ani Cena Génia smíchu.

Doprovodný program na Malé scéně ve dvoře bude sestávat z 11 představení v provedení jak Východočeského divadla, tak i menších, zejména pražských scén, jako jsou Studio PalmOFF, Divadlo NaHraně či Divadlo Letí.

Mezi garanty jednotlivých soutěžních komedií se objeví například Vilma Cibulková, Jana Paulová, Miroslav Hanuš nebo třeba Naďa Konvalinková.

Podrobný program soutěžní i nesoutěžní části včetně Epilogu je na www.festivalsmichu.cz.