Požár Apolenky někdo založil úmyslně, lidé z farmy jsou rozčarovaní

O žhářství se zmínila ve statistice zásahů za měsíc listopad mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. „Příčinou bylo úmyslné založení požáru. Bližší informace zatím nebudeme zveřejňovat,“ dodala k tomu.

Hasiči už minulý týden uvedli, že policejní pes vycvičený na vyhledávání takzvaných akcelerantů hoření označil jedno místo, kde mohla být použita hořlavá kapalina.

Případ dál vyšetřuje policie, která se podle mluvčí pardubické policie Andrey Muzikantové seznamuje s informacemi od hasičských vyšetřovatelů.

Z úmyslného založení jsou lidé na farmě rozčarovaní.

„Dostalo se to k nám, ale žádné bližší informace nemáme. Důvod neznáme a ani o něm nemůžeme nikterak spekulovat. Nevíme proti komu a proč byl požár namířen. Hodně nás to zasáhlo. Na psychice a pohodě to určitě nikomu z nás nepřidá. Po lidské stránce to nemůžete pochopit. Jediné, co nás drží nad vodou, je podpora od lidí, kteří jsou s námi velice solidární. Podporují nás a ubezpečují, že svou práci děláme dobře,“ sdělila ředitelka farmy Apolenka Jolana Štěpánková.

Požár Apolenky Zobrazit fotogalerii Farma v neděli 16. prosince od 14 hodin pořádá každoroční vánoční nadílku pro zvířátka, kam mohou lidé nosit krmení pro koně, kočky, morčata, ptáky ale i velblouda.

Požár vyvolal velkou vlnu solidarity hlavně na sociálních sítích. Lidé začali farmě, která se věnuje lidem se zdravotním postižením prostřednictvím rehabilitace a dalších aktivit, posílat zásoby krmení pro desítky koní.

„Myslela jsem si, že tento týden bude mnohem méně hektický než ten minulý, opak je pravdou. Lidé nám pomáhají nejen finančně, ale vozí balíky sena a dávají i další tipy na krmení,“ řekla Jolana Štěpánková k vlně podpory, která základní chod farmy udržuje nad vodou.

Pomoc přislíbil pardubický magistrát a Pardubický kraj, který z krizové rezervy uvolnil 300 tisíc korun.

Farma začala hořet minulé pondělí, 43 koní se včas dostalo do bezpečí. Hasiči vyčíslili škodu na dva miliony korun, uchránit se podařilo majetek za tři miliony.