Pro zlata si Ledecká dojela v kombinéze s tajnými symboly pro štěstí

„Je to vždycky radost obrovská. Když (sportovci) odlétají, dáváme jim dárečky, jsou jako naše děti,“ řekl Ivo Tichý. „Neexistuje, abychom neseděli před televizí, předtím jim nenapsali a nepovzbudili je. I po závodě jim píšeme,“ dodala manželka Věra.

Tichý podniká od roku 1999. Začínal neobvykle. Tehdy si chtěl koupit lyžařské šponovky, ale nebyly v obchodech k mání. Už tenkrát měl velké nároky na kvalitní materiál. Speciální látky pro profesionální sportovce jsou jeho know-how dodnes. Tajemství tkví v unikátním materiálu, který musí nejen dobře padnout. Látku na bázi polyesteru, ale také další komponenty vyvíjejí textilní odborníci a testují je v aerodynamickém tunelu ve Švýcarsku.

Kombinéza musí být jako druhá kůže a musí po ní dobře klouzat vzduch. Ale to není všechno. Různé látky se hodí do různého počasí. „V Asii je dost specifický vzduch, takový vymrazený, suchý. Lyžaři, přestože nedělají chyby, jsou pomalí. My jsme kombinézy pro tyhle mrazy vyvíjeli,“ vysvětlil Tichý.

Speciální vrstva šetří devět procent energie

Ledecká i ostatní členové reprezentace mají kombinéz několik. Každý druh závodu vyžaduje kvůli dosažení vysoké rychlosti v dané disciplíně jiný materiál. Zároveň mají kombinézy do různých typů počasí. Jinou si olympionik vezme, když je zataženo a vysoká vlhkost vzduchu, a jinou při jasném dni.

„Letos jsme tam dávali speciální vrstvu, která šetří devět procent energie. Odráží teplo do svalů, které pak zbytečně nespotřebovávají energii, aby se zahřály,“ popsal Tichý.

Podle sportovních pravidel musí mít látka minimální propustnost 30 litrů za sekundu na metr čtvereční. Každý díl kombinézy projde důkladným měřením, aby splňoval parametry, než ho švadlena sešije.

„Tak jako zlatník dává punc, já dávám na kombinézy svůj znak, že odpovídá mezinárodním předpisům,“ uvedl Tichý.

V závodech jde o setiny sekund a kombinéza v tom může podle Tichého významně pomoci. Kdysi s Petrem Záhrobským testovali tříkilometrový sjezd v obyčejné kombinéze a v profesionální ze speciálních vláken. Rozdíl byl tehdy šest sekund. „Vliv kombinézy je obrovský, týmy už o tom vědí. Do budoucna budou kombinézy zlepšovat, co už mají. Budou mít energy savery, inteligentní vlákna, která zmírňují otřesy svalů. Roli hraje aerodynamika, rozhodují setiny, musíte bádat i o tvaru zipu a jeho umístění,“ dodal Tichý.

Design oblečení navrhuje Tichý sám, pouze Ledecké kombinézu kreslí její bratr a výtvarník Jonáš. „Navrhl takový oblek Super Girl. Dává jí tam vlastní symboly, značky pro štěstí, jen oni znají jejich význam,“ doplnil Tichý.

Zlatá jízda Ester Ledecké v lyžařském super-G (20. 2. 2018)