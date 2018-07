Futsalistu hledá chrudimský klub přes úřad práce. Nařizuje to zákon

Podle prezidenta klubu Františka Tichého není inzerát na vývěsce pracovního úřadu žádný žert, ale divné byrokratické nařízení, kterým se musí chrudimský klub řídit.



„Je to český nesmysl. Když hledáme posily do klubu, musíme se nejdříve porozhlédnout v Čechách. A dát inzerát na pracovní úřad. Nikdo se nepřihlásí a my můžeme hledat v zahraničí,“ vysvětlil Tichý.

Podle ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích je to běžný postup v pracovně-právním poměru. „Nejdříve se musí zadat požadavek u nás do volných míst, pokud se na místo nikdo nepřihlásí, ministerstvo vnitra vypíše pracovní vízum pro cizince mimo Evropskou unii,“ řekl Petr Klimpl.



V nadcházející sezoně se chrudimští futsalisté budou pokoušet o prodloužení unikátní vítězné šňůry. Republikovými mistry mohou být letos už potřinácté v řadě. „Máme rozjednaný příchod jednoho hráče,“ prozradil bez dalších podrobností prezident klubu Tichý.