Ohrožené ovzduší nad Pardubicemi. Opatovice chtějí pálit horší uhlí

Společnost Elektrárny Opatovice požádala úřady o možnost vypouštět do ovzduší více oxidů síry než dosud. A to se týká už nejen šesti set tisíc lidí závislých na teple z této teplárny a elektrárny, ale všech obyvatel na Pardubicku a Královéhradecku.

Elektrárny Opatovice v číslech 363 megawattů - elektrický výkon elektrárny

700 megawattů - tepelný výkon elektrárny

1000 tun oxidů síry -navýšení emisního stropu elektrárny pro letošní rok

1350 tun oxidu síry -navýšení emisního stropu elektrárny pro roky 2013 až 2015

60 000 - tolik domácností odebírá teplo z elektrárny.

600 000 - tolik tun hnědého uhlí ročně nabízí Czech Coal za dosavadní smluvní ceny

1 800 000 - tolik tun uhlí ročně má podle smlouvy dodávat Czech Coal do roku 2015.

"Kdyby se obě strany na dodávce uhlí v příštím roce náhodou nedohodly, tak se v Opatovicích alespoň papírově připravují na jiné uhlí, které není tak kvalitní. Ostatní mají vyšší obsah síry, a když budete pálit stejné množství uhlí při vyšším obsahu síry, tak se to logicky projeví v emisích," řekl vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Josef Hejduk.

Na konci října bylo vydáno rozhodnutí, kterým se navyšuje emisní strop Elektráren Opatovice o tisíc tun oxidů síry pro rok 2012 a o 1350 tun oxidu síry pro roky 2013 až 2015. Pomohla Teplárna Malešice v Praze, která musí o stejné množství své emise snížit.

V podstatě to znamená, že lidé v Praze budou dýchat čistší vzduch na úkor lidí v okolí opatovické elektrárny. Už teď jsou přitom Opatovice jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v Pardubickém kraji.

Ve hře je zejména případná dodávka uhlí z německého Mibragu. Celý důl kontroluje vlastník opatovické elektrárny, společnost Energetický a průmyslový holding s velkou účastí finanční skupiny PPF a J&T s ředitelem Danielem Křetínským.

Uhlí z dolů Mibrag není však tak kvalitní, je daleko sirnatější než hnědé uhlí z Mostecka.

"Jde o palivo, které je významně používáno ve velkých německých elektrárnách sídlících blízko velkých aglomerací a je využíváno tak, že provoz elektráren splňuje veškerou přísnou ekologickou legislativu," brání vyhlédnutou surovinu mluvčí Opatovic Petr Zadák.

Emise dlouhodobě snižujeme, tvrdí elektrárna

Ačkoli chce elektrárna popřípadě vypouštět více oxidů síry než dosud, případnou pověst nadměrného znečišťovatele odmítá.

"Elektrárna Opatovice dlouhodobě snižuje emise. Intenzivně se připravujeme na zpřísněné ekologické limity vyžadované evropskou legislativou, které vstupují v platnost od roku 2016. Tyto oproti současné situaci přísnější ekologické podmínky musíme a budeme plnit bez ohledu na palivo, které používáme či budeme používat," reaguje Petr Zadák, který zvýšení emisí nepředpokládá - spolu s vedením firmy očekává, že Czech Coal bude dodržovat platnou smlouvu.

Veškerá technologická opatření povedou podle něj k plnění budoucích opětovně zpřísněných ekologických limitů. "Jiná možnost ani neexistuje," dodal Petr Zadák.

Rozhodnutí o navýšení emisního stropu zatím není pravomocné. Narazilo na odvolání města Opatovice nad Labem a posoudí ho odvolací orgán, kterým je ministerstvo pro životní prostředí.

"Máme ke svému stanovisku víc důvodů. Navýšení emisního limitu by mělo předcházet například odsouhlasení investic do zařízení, které emise sníží," řekl opatovický starosta Pavel Kohout. Ten není přesvědčen o tom, že by se cena tepla i při zdražení uhlí pro elektrárenský provoz ze strany Czech Coal až tolik zvedla.

"Mám spočítáno, že když se zvedne cena tepla o 10 až 15 procent, zůstanou nadále zachovány veškeré atributy, které elektrárna má a dál zůstane zisková," řekl Pavel Kohout.

Uhlí na příští rok stále není zajištěno

Obyvatelé Pardubicka a Hradecka se však bezprostředně více než kvality ovzduší obávají toho, že Czech Coal po novém roce zastaví vlaky s uhlím do Opatovic, jeho zásoby se budou rychle tenčit a lidé zůstanou bez tepla. Necelé dva měsíce před koncem roku Elektrárny Opatovice stále nemají zajištěno uhlí na rok příští.

Na otázku, jak dlouho vystačí současné zásoby uhlí, však mluvčí odpovídá vyhýbavě.

"Neočekáváme, že taková situace nastane. Se společností Czech Coal máme uzavřenu platnou smlouvu, podle níž má dodávat uhlí až do roku 2015, navíc máme pozitivní zkušenost s uplatněním institutu předběžného opatření soudu," říká Petr Zadák.

Elektrárny Opatovice tedy vyzvou společnost Czech Coal k podpisu smlouvy na dodávky uhlí a při neúspěchu požádají soud o další předběžné opatření.

Czech Coal trvá na tom, že nabízí dost uhlí na výrobu tepla - za dosavadní cenu však i přes dlouhodobou smlouvu nechce dodávat uhlí na společnou výrobu tepla a elektřiny. Elektrárna zdůrazňuje, že důvody uváděné společností Czech Coal pro odstoupení od smlouvy jsou "neakceptovatelné a šikanózní".

Pardubická radnice chce po vládě a parlamentu pomoc při řešení problémů s dodávkami uhlí. Primátorka Štěpánka Fraňková zaslala na ministerstvo průmyslu a obchodu a předsedovi hospodářského výboru Sněmovny dopis s žádostí o pomoc.