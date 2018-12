Obě tepelné elektrárny potřebujeme nejméně 25 let, řekli krajští radní

Radní Pardubického kraje schválili územní energetickou koncepci Pardubického kraje, která na klíčovou otázku odpovídá jasným ano. Odborníci podle kraje v koncepci počítali se dvěma variantami možného vývoje.

„Obě varianty počítají s úspornými opatřeními v domácnostech i ve službách a průmyslu, s výměnou kotlů na tuhá paliva, s výstavbou nízkoenergetických domů a větším využitím zemního plynu. Různý je rozsah využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. Ani v jedné variantě se zatím v našem kraji neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích,“ shrnul závěry koncepce náměstek hejtmana Roman Línek (KDU - ČSL).

Když v říjnu roku 2016 členové organizace Greenpeace obsadili chladicí věže elektrárny Chvaletice, chtěli prý slyšet, zda samospráva kraje podporuje další provoz této elektrárny. Z tohoto pohledu byl výsledek jejich akce před krajskými volbami docela chabý.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický tehdy odmítl říct, zda podporuje prodloužení životnosti elektrárny s vysvětlením, že je to starost státu. A pět aktivistů muselo zaplatit dohromady přes 400 tisíc jako náhradu škody, kterou po sobě zanechali na chladicí věži.

Elektrárny v kraji Zobrazit fotogalerii Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Její instalovaný výkon činí 820 MW. Společnost Severní energetická (Sev.en EC) Pavla Tykače elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Opatovická elektrárna byla postavena v letech 1959-1960, má elektrický výkon 363 megawattů a tepelný výkon 700 megawattů. Rozvodné sítě v délce 300 kilometrů zásobují teplem Hradec Králové, Pardubice, Chrudim i Lázně Bohdaneč. Elektrárnu vlastní Energetický a průmyslový holding ovládaný Danielem Křetínským.

Až nyní se kraj jasně vyjádřil, ale ekologická organizace Greenpeace samozřejmě spokojena není.

„Pardubický kraj v této věci dlouhodobě vystupuje jako obhájce firem, které tyto elektrárny provozují. Naštěstí krajská energetická koncepce není tím, co o budoucnosti obou zdrojů v poslední instanci rozhodne,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Dodal, že elektrárny mohou při řízení o výjimkách argumentovat tím, že kraj projevil na jejich existenci zájem a krajský úřad by jim měl proto vyjít vstříc.

„V první instanci rozhoduje krajský úřad, kde si dokážu představit, jak to dopadne. Ale ve druhé linii je odvolacím orgánem ministerstvo životního prostředí a tam jsem opatrný optimista,“ řekl Rovenský.

Největší znečišťovatelé v kraji

Elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích nad Labem patří k největším znečišťovatelům životního prostředí v regionu.

Například chvaletická elektrárna se loni zařadila mezi desítku největších znečišťovatelů rtutí v České republice, roční produkce rtuti loni dosáhla 74 kilogramů, opatovická elektrárna vyprodukovala podle údajů z integrovaného registru znečištění 33 kilogramů rtuti a jejích sloučenin.

Územní energetická koncepce Pardubického kraje stanovuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje na období 25 let. V únoru ji ještě projedná zastupitelstvo Pardubického kraje. Energetická koncepce musí být v souladu také se záměry Evropské unie, která se zavázala snížit emise CO 2 do roku 2030 nejméně o čtyřicet procent oproti roku 1990.

„Abychom dosáhli cílů státní energetické koncepce, tedy bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti, bude nutné přistoupit k zajištění co nejrozmanitějšího energetického mixu, a to jak z hlediska zdrojů, tak i druhů surovin,“ řekl Línek.

Pardubický kraj počítá se vznikem třídíren odpadů, které budou napomáhat jejich materiálovému ale i energetickému využití v mnohem větší míře než dosud.