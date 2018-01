Radní si posvítí na Dynamo. Zajímá je éra Šmidberského

Zatímco radní Hradce Králové posílají veřejné peníze do svého extraligového klubu téměř hlava nehlava, pardubičtí...

Dynamo Pardubice patří městu rok. Klid je však v nedohlednu

Je to přesně rok, co Pardubice koupily od Romana Šmidberského HC Dynamo. A nutno dodat, že to nebylo klidných 12...