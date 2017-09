Situace je kritická. Dynamo splňuje podmínky úpadku, přiznal primátor

Přesně 120 minut včera odpoledne nejen opoziční zastupitelé grilovali primátora Martina Charváta. Ten totiž po nich chtěl, aby schválili půjčku, která pomůže Dynamu Pardubice z toho nejhoršího. Primátor nakonec uspěl, ale zadarmo to neměl. Ještě před hlasováním musel poprvé přiznat, že hokejový klub je v hlubokých problémech.

„Situace je kritická, to potvrzuji. Připouštím, že problémy nastaly a že jsou větší, než jsme čekali. Je to krizová situace,“ uvedl Charvát při obhajobě půjčky.

Ale to například zastupiteli za Patrioty Jiřímu Lejhancovi nestačilo. Donutil primátora přiznat, že klub splňuje podmínky ekonomického úpadku „Máte pocit, že jsme postupovali s péčí řádného hospodáře, když jsme v lednu kupovali společnost v úpadku nebo těsně před ním? Máte pocit, že jsme měli dobré informace, když jsme o nákupu hlasovali?“ útočil Lejhanec na Charváta, který třeba připustil, že klub dluží jen za nájemné v aréně 12,5 milionu korun.

Ovšem šéf radniční koalice zároveň zopakoval, že nákup zdecimovaného hokeje od Romana Šmidberského za 12,5 milionu korun byl v pořádku. „Nechtěli jsme riskovat, že by Pardubice přestaly v extralize hrát. Pokud by klub prošel insolvencí, spadl by do nejnižších soutěží. Navíc majitel arény by bez klubu měl problém s jejím naplněním. Stále si myslím, že to rozhodnutí bylo dobré,“ uvedl Charvát z hnutí ANO.

Zastupitelé se zabývali i platy extraligových hráčů

Nakonec našel 24 hlasů, které daly zapůjčení peněz zelenou, byť to tak během jednání nevypadalo. Ovšem změnily se podmínky ručení za ni. Radní původně chtěli, aby za půjčku klub ručil svou ochrannou známkou.

To však zastupitel za ODS Karel Haas označil za nesmysl. „Měli bychom chtít ručení veškerým majetkem klubu, a ne ochrannou známkou, která je jako záruka k ničemu, protože je neprodejná,“ uvedl Haas, jehož návrh později prošel.

Uspěl i další opoziční zastupitel za Patrioty Jan Linhart, který navrhl, aby si město nechalo zpracovat podrobnou analýzu toho, jak klub hospodařil pod Romanem Šmidberským. Debata pak přinesla i několik zajímavých okamžiků. O jeden z nich se postaral zastupitel za hnutí ANO Václav Shejbal, který poměrně ostře vyjel na své kolegy z koalice.

„Slyšeli jsme tady v minulých měsících, jak dáme hokej do pořádku. Bohužel to není vidět. Ptám se tedy, co dělají lidé z vedení klubu?“ uvedl Shejbal, který se pustil i do rozboru nákladů klubu.

„Myslíte si, že částka 4,5 milionu na vybavení a výzbroj hokejistů, které jsou osoby samostatně výdělečné činné, je v pořádku? Myslíte si, že průměrný plat 120 tisíc měsíčně pro jednoho hráče je při jejich výsledcích v pořádku?“ ptal se nahlas Shejbal. „Měli bychom se zeptat lidí, zda tolik investovat do hokeje. Pak si řekněme co dál,“ dodal.

Primátor i generální manažer klubu Dušan Salfický mu oponovali tím, že srazili náklady na platy extraligových hráčů na 37 milionů, což je podle Martina Charváta o dost méně než v bohatých klubech.

Do Salfického jako jednoho ze tří menších akcionářů klubu (dalšími jsou Petr Čáslava a Jaroslav Šuda) se pak pustil i Haas. „Další tři menší akcionáři zatím neukázali vůbec nic a všechno nechávají na městě. Čekal bych, že najdou v sobě elementární lidskou slušnost a nějak se k celé věci postaví,“ uvedl Haas.

Salfický mu odpověděl, že nemá problém s tím investovat do klubu i své soukromé peníze.