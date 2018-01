Dynamo šlape, za sebou má víkend snů. Teď ještě zalepit díry v pokladně

Kdo v neděli večer cestoval rychlíkem z pražské Libně směr Pardubice, musel si myslet, že hokejové Dynamo minimálně postoupilo do finále extraligy.

„Kdo neskáče, není Tesla, hop hop hop,“ skandovaly stovky fandů, jejichž skákání poměrně slušně rozkmitalo i samotné vagony. Euforie se dala pochopit. Hokejoví nadšenci právě uzavírali víkend, o kterém mohli v posledních letech jen snít. V pátek hráči Dynama vyhráli na ledě rivala z Hradce Králové a v neděli vybrakovali největší českou halu, ve které našla domov pražská Sparta.

Salfický: Je to zúročení práce od loňského dubna

„Každý zápas je nyní pro nás nesmírně důležitý, všechny body obrovsky cenné. Z Prahy jsou doslova zlaté. Když jsem viděl fanoušky jásat za plexisklem, tak to bylo senzační,“ vyprávěl Patrik Poulíček poté, co vstřelil Spartě svůj první gól v sezoně.

Jeho výkon i zelená helma na hlavě, ve které má právo hrát vždy jen nejobětavější hokejista soutěže, symbolizuje současný vzestup Dynama. Po sérii doplnění, kdy do týmu dorazili extřinečtí Rostislav Marosz a obránce Josef Hrabal, se stabilizovala sestava, a co je důležitější, i výkony. V roce 2018 Dynamo zatím bodovalo ve všech duelech.

„Můžeme být spokojeni, v posledním období se nám poměrně daří výsledkově i herně. Je vidět zúročení práce, kterou jsme začali loni v dubnu. Věřili jsme, že dokážeme poskládat tým, který může být konkurenceschopný, navíc jsme jej vhodně doplnili,“ uvedl Salfický.

Podobně už mluvil po skončení první poloviny soutěže a nemá na svých slovech důvod cokoliv měnit ani po dohrání třetí čtvrtiny. Naopak. Může být ještě spokojenější.

I přes stálou vyrovnanost tabulky se totiž Pardubice dostaly do klidnějších vod, a pokud budou pokračovat v podobných výkonech, tak by se pohodlně měly vyhnout bojům o záchranu. Na jedenáctou Mladou Boleslav mají momentálně slušný náskok osmi bodů.

„Najednou můžeme hrát více než vyrovnané zápasy s kýmkoliv, což bylo ještě před sezonou naprosto nemyslitelné. Zkrátka, dochází mi slova, jen doufám, aby nám to vydrželo co nejdéle. Pak bychom možná ani v tom předkole nemuseli být za fackovacího panáka. Klukům roste sebevědomí a ukazují, jak umí hrát hokej,“ uvedl v internetové debatě fanoušků pardubického hokeje příznivec s přezdívkou Sweník.

Podobných ohlasů je tam mnohem více. Lidé si totiž hlavně užívají, že z hokeje mají opět radost. Přitom je to teprve rok, kdy bylo vše jinak. Na začátku ledna 2017 klubu vládlo duo Roman Šmidberský - Pavel Rohlík a zdecimovaný tým plný hráčů na hostování nebo s končící smlouvou mířil nezadržitelně do ošidné baráže. „Rohlík ven!“ rezonovalo poloprázdnou halou, ve které Dynamo klopýtalo od porážky k porážce.

„Kolaps. Čistý kolaps. Nikomu bych tady nic nepodsouval. Zažil jsem ten závěr, ta složitá jednání s Pavlem Rohlíkem. Prostě se to složilo. Celé to dělalo dojem, že tehdejší generální manažer na svou funkci neměl,“ hodnotil loni v létě konec éry předchozího majitele primátor Martin Charvát.

I díky jeho tlaku na zastupitele město na začátku roku klub koupilo a 16. ledna se ujalo vlády. Jako první se urychleně připravoval plán záchrany. Vše dostal na povel bývalý úspěšný brankář a radní města Dušan Salfický.

„Salfa je ok. Vizi má a konečně i lidi kolem sebe, kteří mu pomáhají ji naplnit,“ uvedl fanoušek s přezdívkou Valda a nemohl mít na mysli nikoho jiného než sportovního manažera Pavla Marka, který dlouhá léta pracoval u třineckých Ocelářů. Právě on stojí za příchodem několika extřineckých hokejistů, kteří zvedli kvalitu kádru Dynama. „Je to odborník na svém místě. Navíc velmi pracovitý,“ hodnotí angažmá bývalého obránce Tesly Pardubice primátor.

Teď ještě uklidnit ekonomickou situaci hokejového klubu

Ovšem vše není v Tipsport areně růžové. Vedení klubu momentálně dost zaměstnává ekonomická situace, která není stále úplně dobrá. Půjčky města v hodnotě třiceti milionů jen zalepily ty největší díry, stabilizace je ještě daleko.

„Je to podivné. Tváříme se, že dáváme půjčky, o kterých víme, že je nikdo nikdy nesplatí. Cesta Hradce Králové mi přijde férovější. Prostě tamní radní natvrdo peníze do hokeje dávají a přiznávají to. My to pořád nějak pytlíkujeme. Do divadla dáme ročně čtyřicet milionů, do filharmonie dvacet. Pokud chceme mít ve městě kvalitní hokej, musíme do toho také něco dát,“ ukazuje jednu z cest zastupitel za Pardubáky František Brendl.

V souvislosti s lepšími sportovními výsledky k ní může být mnohem větší vůle než v době, kdy byl tým v extralize poslední. Navíc se dá očekávat, že by lepší výkony mohly naladit i sponzory.

„Mrzí mě to jako fanouška i sponzora, protože se těžko hledají zápasy, na které pozveme partnery do skyboxu. Nyní už ale vidím světlo na konci tunelu a věřím, že se Dynamo začíná zvedat. I o ten skybox nyní máme větší zájem,“ hodnotil nedávno výsledky Dynama z pohledu sponzora Marek Nezveda z vedení ČSOB Pojišťovny, která sídlí v Pardubicích.