Pardubické Dynamo se prodávat nebude, město mu ale pošle peníze

Prodávat, či neprodávat hokejový klub Dynamo Pardubice? Klíčová otázka, kterou položil zastupitelům ve volební rok na stůl primátor města Martin Charvát.



Sám je pro prodej. Ovšem na svou stranu nedokázal ve čtvrtek večer získat minimálně 19 kolegů, tak aby návrh na start výběrového řízení na nového majitele prošel.



„Nový akcionář by měl být dalším zdrojem stabilizace klubu. Měl by nám výrazně pomoci s ekonomickou situací. Bereme si inspiraci i z Hradce Králové, kde partnerství města a soukromé firmy funguje. Neříkám, že dnes prodáváme klub.

Ale jestli chceme zjistit, že tento krok je možný, tak musíme výběrové řízení vypsat. To by nám mělo pomoci i odepsáním dlouhodobé kumulované ztráty. Jde nám o průzkum trhu, zda zájemce máme či ne,“ apeloval na politiky Charvát.



Neúspěšně. Místo toho se už tradičně dlouhatánská debata zvrhla v sérii poměrně ostrých osobních útoků.

„Jste hrobníkem pardubického hokeje, loni jsme se s Jihlavou zachránili v posledním zápase, když soupeři už slavili. Taky jste nám předložil mylné informace, na základě kterých jsme klub kupovali. Měl byste vyvodit politickou odpovědnost.

Byl jste za éry pana Šmidberského v čele klubu a měl jste mít všechny potřebné informace,“ uvedl Lejhanec s tím, že kvůli hokeji ztratila radnice spoustu peněz.



„Lžete tady. Víme kolik nás stála stabilizace, jsme transparentní, nic nezatajujeme,“ odvětil primátor.



Okolnosti nákupu Dynama městem už prošetřuje policie

Další atak nachystal dle očekávání lídr sdružení Pardubáci František Brendl. „Toto vedení města připravuje prodej z čistého alibismu, aby zakryli své chyby, které páchali ve vedení klubu v jehož čele seděli za doby předchozího majitele Romana Šmidberského,“ zaútočil Brendl na primátora a jeho prvního náměstka Jiřího Rozinka.

„Chcete zakrýt svojí totální nekompetentnost a nepochopení toho, jak klub funguje. Nemám sebemenší důvod vaší zprávě věřit,“ dodal Brendl.

Primátor reagoval poměrně překvapivě. Řekl totiž politikům ať si se souzením jeho práce v čele klubu počkají na vyšetřování policie, které už začalo.

„Jestli mě tady obviňujete z podvodu, tak si počkejme na výsledek trestního oznámení, které je podáno. Počkejme, co vyšetří policie,“ uvedl Martin Charvát, který o den později na tiskové konferenci doplnil, že trestní oznámení míří na to, že zastupitelé neměli před odkupem klubu od Romana Šmidberského správné informace.

„Materiály jsem kriminalistům musel předat na CD. Bylo jich totiž tolik, že by se těžko přepravovaly,“ uvedl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek.

Nicméně zaznívaly i věcnější argumenty, proč v tuto chvíli Dynamo Pardubice neprodávat.

„Proč vysílat signál, že se klubu chceme rychle zbavit. Prodej majoritního podílu nám znemožní kontrolu prostředků, které budeme nemalou měrou do Dynama posílat. Už předchozí majitel nerespektoval naše usnesení a požadavky,“ uvedl zastupitel za Patrioty Jan Linhart.

Podle něj je jediným logickým důvodem to, že vedení města má strach, jak dopadnou probíhající kontroly v klubu. Ty zadali zastupitelé.

Za většinu v klubu má zájemce zaplatit minimálně 12,8 milionu

„Jestli si myslíte, že chceme něco zametat pod koberec, tak je to největší blbost, co jsem kdy v tomto zastupitelstvu slyšel,“ ohradil se primátor Martin Charvát, který sedí v dozorčí radě Dynama.



Radní měli transakci vymyšlenou tak, že by už v pondělí spustili jednokolové výběrové řízení, do kterého by se během třiceti dnů mohli přihlásit zájemci. Parametry soutěže by po potencionálních zájemcích požadovaly, aby za balík 53 procent akcií zaplatili minimálně 12,8 milionu korun.

Navíc by se museli zavázat, že by navýšili základní jmění o 8 až 16 milionů.

„Dále by měli poskytnout na provoz klubu v prvním roce pět a pak v dalších čtyřech letech vždy po deseti milionech. Tím bychom získali minimálně 45 milionů do provozu a minimálně osm milionů do základního jmění,“ uvedl úředník radnice Miroslav Čada, který připravuje podklady pro případnou transakci.



Radní by tak mohli umazat část historické kumulované ztráty ve výši 42 milionů korun a hlavně by získali hotové peníze, které by okamžitě vylepšily současnou situaci Dynama.

„Pokud nám ty peníze neposkytne nový partner, tak je budeme muset najít v rozpočtu klubu. Pevně věřím, že hlavně obchod Dynama využije současný sportovní úspěch a získá z něho maximum,“ uvedl Martin Charvát s tím, že porážku v hlasování nebere a že se už za měsíc pokusí vyvolat nové hlasování, které by klub mělo nasměrovat směrem k prodeji.

„Pokud prodej neprojde, budeme muset navyšovat základní jmění, abychom umazávali kumulovanou ztrátu,“ uvedl primátor. „To ale bude stát dost veřejných peněz,“ dodal.



Jedním z hlavních partnerů pro vyjednávání budou přitom politici z TOP 09. Členové koalice ve čtvrtek materiál nepodpořili a nedodali právě ony tři potřebné hlasy.

Podle zastupitelky za TOP 09 Ludmily Ministrové totiž není důvod s prodejem spěchat. „Nelíbí se mi hlavně to, že by se měl hledat zájemce jen v jednokolovém výběrovém řízení,“ uvedla politička.



Karel Haas z ODS zase doplnil, že Dynamo se sice vzpamatovalo po sportovní stránce, ale po té ekonomické v pořádku není.

Politici schválili balíček opatření, který klubu pomůže

„Společnosti v úpadku se neprodávají, to nemá logiku. A bohužel ekonomicky je Dynamo podle tvrdých čísel společností v úpadku,“ řekl Haas.



Hospodaření klubu, ale politici nakonec ve čtvrtek přece jen pomohli. Schválili totiž sérií opatření, která uleví rozpočtu.

„V srpnu nám má klub začít splácet půjčky. Na to určitě nebude mít. Proto musíme odložit jednu splátku o rok a druhou rozložit na více splátek,“ zmínil jedno z nich Petr Klimpl z ODS.



Dále radnice prodlouží reklamní smlouvu s Dynamem za čtyři miliony korun ročně na pět let. Na mládež pak město bude dávat stabilně během pěti let vždy 15,1 milionů korun ročně.

„Také musíme najít nového provozovatele cateringu, tak aby klub mohl prodávat jídlo alespoň ve skyboxech. Pokud už klub vlastníme, musíme se o svůj majetek starat,“ uvedl Petr Klimpl.

Podle člena vedení klubu Ondřeje Šebka letošní sezona dopadne zhruba na nule. „Držíme se plánu toho, aby sezona skončila ekonomicky kolem nuly. Chci potvrdit, že se to povede i přesto, že jsme se dostali do čtvrtfinále, což se původně nečekalo,“ uvedl člen představenstva.