Další rychlé peníze hokejovému klubu. Radní posílají Dynamu 15 milionů

Někteří opoziční politici od začátku silně kritizovali plán radních na odkup HC Dynamo Pardubice od Romana Šmidberského. Měli strach z toho, že hokejová organizace je v natolik špatné kondici, že bude třeba hodně peněz, aby vůbec mohla v extralize fungovat.

„Ani čtyři, ani pět milionů korun Dynamo nezachrání, pokud k cifrám nepřimalujeme nulu. Klub je v zoufalé situaci, a to nezačala sezona. V září to bude horší. Prodlužujeme jen agonii,“ uvedla už v červnu bývalá primátorka Štěpánka Fraňková k sedmi bodům záchrany Dynama, které navrhli radní. „Klub nemá hotovost na své fungování,“ dodala zastupitelka, zvolená za Sdružení pro Pardubice.

Nyní se ukazuje, že byla celkem přesná ve svých odhadech. Radní plánují poslat do klubu co nejrychleji 15 milionů korun. „Bude to půjčka splatná do roku 2022. Většina z těchto peněz by měla jít na zaplacení dluhu klubu za pronájem Tipsport areny,“ uvedl primátor města Martin Charvát.

V praxi to znamená, že radnice vlastně přes klub, který většinově vlastní, přepošle peníze své firmě Rozvojový fond Pardubice, jenž se stará o provoz hokejové haly. Tedy pokud hokejisté nepoužijí peníze na něco jiného. „Co si budeme povídat, co to je za půjčky, když víme, že se nám ty peníze stejně už nikdy nevrátí,“ uvedl k tomu opoziční zastupitel za Patrioty Jan Linhart.

Ten proto hodlá na čtvrtečním zastupitelstvu, které má půjčku schvalovat, navrhnout poněkud jiné řešení. Podle něj série půjček od města stejně nic v klubu neřeší.

„Bylo by dobré si první říct, jestli chceme ve městě profesionální hokej, nebo ne. Pokud ano, tak vytáhněme z rozpočtu města 40 milionů a smažme kumulovanou ztrátu klubu. Ta je totiž základním problémem Dynama. A k tomu ještě přihoďme každý rok dalších dvacet milionů na sezonu a můžeme vesele hrát. Tohle nikam nevede,“ řekl.

Klub na peníze spěchá

Politici přitom šli na valnou hromadu klubu s jiným plánem. Původně totiž chtěli navyšovat základní jmění klubu, na čemž by se podíleli i menší akcionáři dle svého podílu v Dynamu. Ovšem podle informací MF DNES především Jaroslav Šuda s plánem nesouhlasil. „Shodli jsme se na tom, že půjčka bude rychlejší. Navýšení základního jmění trvá administrativně tři měsíce. Klub ovšem potřebuje peníze nyní,“ uvedl k tomu Martin Charvát s tím, že ve hře byla i půjčka od banky. „Nakonec nám tato cesta přišla nejlepší,“ dodal primátor.

Naopak s ostatními body záchranného balíčku nikdo z akcionářů klubu problém neměl, a to celkem logicky. Týkají se totiž hlavně radnice. Ta plánuje třeba snížit ceny za pronájem arény všem uživatelům. Nejvíce z toho bude však těžit právě hokejový klub. Prodlouží se také reklamní smlouva, která říká, že město za logo na dresech a mantinelech ročně zaplatí čtyři miliony korun. „Také předložíme návrh, aby se dotace na hokejovou mládež zvedla na 15 milionů korun ročně,“ doplnil primátor Charvát.

Do finále se pak blíží také prodej akcionářského podílu v hokejové Lize mistrů, za kterou by klub měl dostat zhruba dva miliony korun.

S výhledem do budoucnosti pak radní chtějí, aby hokejový klub mohl v aréně profitovat z prodeje občerstvení. „Nová smlouva na catering by měla platit od 1. ledna 2020,“ uvedl Martin Charvát.

Dá se očekávat, že debata kolem hokeje bude ve čtvrtek velmi dlouhá a emotivní. Zasedání zastupitelů začíná na radnici ve 14 hodin a přímý přenos poběží na webu města.