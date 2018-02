VIDEO: V Domě U Jonáše hučí vysoušeče, otevřít by se mohl v květnu

Odborníci nyní zdivo objektu zbavují vlhkosti. „Vysoušení tohoto historického materiálu je náročnější. Je podstatně silnější. Zeď nemá tloušťku čtyřicet centimetrů, ale devadesát. Situaci komplikují také vysoké násypy kleneb,“ řekla ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková.

Nejpostiženější je pouze část domu, voda však protekla třemi podlažími. Trubka totiž praskla v druhém podlaží, voda zatekla do prvního podlaží, do přízemí a do suterénu a usadila se hluboko v historickém zdivu.

Voda ohrozila a částečně poničila vystavená díla a také zdi, podlahy a stropy domu včetně vzácné renesanční fresky.

Pracovníci galerie nyní čekají na rozhodnutí profesionální firmy, která dům intenzivně 24 hodin vysouší, aby mohli obnovit část původního průchodu.

Také výše škody bude známa až po dokončení vysoušecích prací.

Kvůli havárii musela galerie odložit také všechny plánované výstavy. „Rádi bychom část galerie otevřeli v květnu. Co se týče druhé více poškozené části, tam se čeká na vyjádření statika a firmy, která má na starosti sanaci zdiva,“ řekla Řeháková.

Galerie však zcela pro veřejnost zavřená není. Dnes otevřela v prostorách bývalé kavárny Apatyka tvůrčí ateliér.Ten bude sloužit široké veřejnosti na přednášky, tvůrčí dílny či workshopy.

Galerie si tak chce přitáhnout a vychovat nové návštěvníky. Programy, které připravuje, jsou určeny mateřským i základním školám, také středoškolákům a dospělým.

Pracovníci galerie však upozorňují, že je vhodné si místa dopředu telefonicky zarezervovat.