Vlakem na sjezdovky. Dráhy posilují trať z Pardubic do Krkonoš

Změny na tratích v Pardubickém kraji Pardubice - Česká Třebová

V pracovní dny pojede z Pardubic do České Třebové nový spěšný vlak Kozlov s odjezdem z Pardubic v 10:00 a příjezdem do České Třebové v 10:46. Zpět se bude vracet v 11:10, příjezd do Pardubic v 11:57. Česká Třebová - Lanškroun

Už od října je na trati nasazen moderní motorový vůz 841 RegioShuttle. Při jízdě po koridoru z České Třebové do Rudoltic v Čechách využije svou maximální rychlost 120 km/h, dojde oproti současnému jízdnímu řádu ke zkrácení jízdy doby o asi 3 minuty.