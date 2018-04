Dotace na čističky ohroženy. Cena vody zůstane, tvrdí starostové

Podle informací MF DNES Evropská komise definitivně odmítla Česku proplatit zhruba deset miliard korun na lepší kvalitu vody. Na projekty v Pardubickém kraji mělo z dotací padnout zhruba 225,5 milionů korun. Unii vadí zejména propojení měst a společností, které vlastní čističky vod a kanalizace. Unie by tak dala peníze na opravy, na kterých by nakonec vydělávaly soukromé firmy.

Například města na Chrudimsku před lety prodaly provozní část firmy rakouskému koncernu Energie AG. I přes hlasy kritiků, že to může zkomplikovat získání evropských peněz. Řada smluv byla uzavřena ještě před vstupem země do Evropské unie.

"Ty smlouvy jsou dlouhodobé. Kdybychom je najednou vypověděli, následovaly by žaloby," řekl poslanec a předseda Severočeské vodárenské společnosti Petr Skokan.

Pokud města skutečně dotace z Unie nezískají, budou muset podle ministerstva životního prostředí postavit čističky ze svého. "Existuje reálné riziko, že města a obce budou projekty realizovat vlastní cestou nebo ve spolupráci se stávajícím soukromým partnerem. Může jít o formu půjčky nebo vlastní dotace. Potom však cenu za projekt přenesou na drobné spotřebitele," vysvětlila mluvčí ministerstva Marta Machková.

Starostové věří, že o peníze nepřijdou

Starostové z Pardubického kraje však v úpravách smluv nevidí problém a zvýšení cen za vodu odmítají. Všichni shodně potvrzují, že jednání s Evropskou komisí ještě neskončila a po odstranění chyb v žádostech prý není důvod, proč by dotaci dostat neměli. Ovšem o problémech s vlastnictvím vědí už od roku 2009 a změny od té doby neudělali.

"Řešitelné to stále je, musíme jen dojednat a upravit vlastnictví čističky. Čekají nás další jednání. Co se týče vodného a stočného nepředpokládám, že by se u nás cokoliv měnilo," řekl tajemník obecního úřadu v Červené Vodě Petr Cink. Podobné stanovisko má i starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.

"Doufám, že dotaci dostaneme. V každém případě se to však nepromítne do ceny vodného a stočného," uvedl s tím, že cena vody vzroste jen o zvýšené DPH.

Pokračování jednání potvrdil i ředitel Vodovodů a kanalizací Chrudim Josef Hrad. Obavy z možného zvýšení ceny vody kvůli případnému odmítnutí dotací odmítá. "I kdyby dotace nebyly, nemělo by to vliv na ceny vody. Podle mých informací to ale není tak, že by peníze z Unie byly úplně zablokované. Evropská komise požaduje určité podmínky a města je musí splnit. Je však potřeba udělat to rychle," vysvětlil Hrad.

Ministerstvo životního prostředí je však opatrnější. "Pravdou je, že Evropská komise se dosud staví k celé věci velice negativně. Naší strategií je jednat o každém projektu individuálně," řekla mluvčí ministerstva Marta Machková. O slíbených deset miliard však Česko nepřijde, jen je bude muset použít na jiné projekty spojené s životním prostředím.