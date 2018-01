Na krajnici ležel mrtvý muž. Pitva ukázala, že jej srazilo velké auto

Muže řidič spatřil okolo šesté hodiny ranní na silnici I/37 u Medlešic na Chrudimsku. Zkoušel jej oživit, nepodařilo se to už ale ani jemu, ani přivolaným záchranářům.

„Policisté proto okamžitě nařídili provedení soudní pitvy. Výsledek byl téměř jednoznačný. Příčinou mužovy smrti byla srážka s vozidlem, s největší pravděpodobností dodávkovým či nákladním,“ uvedla mluvčí pardubické krajské policie Markéta Janovská.

Zemřelý muž měl na sobě strakatou, zřejmě šedohnědou mikinu, černé kalhoty a černé boty.

„Hledáme svědky, kteří by nám pomohli osvětlit, co se na místě stalo či kdy k dopravní nehodě došlo. Prosíme zejména řidiče projíždějící po uvedené komunikaci mezi třetí a šestou hodinou ranní, kteří by si všimli chodce, jeho srážky s vozidlem nebo mají kamerový záznam z úseku kolem nadjezdu u Medlešic, aby se neprodleně ozvali na linku 158,“ dodala Janovská.