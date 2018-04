Zablokované Pardubice, drama pro řidiče. Primátor se omlouvá

„Ulice a silnice jsou rozbité, koukejte je opravit,“ hartusí často řidiči na Pardubicku. Ovšem, když se dělníci pustí do práce, přichází zhusta další sprška nadávek. „Nedá se nikam dostat, všechno je rozkopané,“ křičí.

Částečně může za nervozitu česká věčně nespokojená povaha, ale často má i své skutečné opodstatnění. Majitelům silnic se totiž opakovaně nedaří stavby koordinovat.

„Město Pardubice, respektive odbor dopravy magistrátu se o akci dozvěděl až ve chvíli, kdy byla povolena. Její realizaci, dopravní omezení nebo stanovení objízdných tras město Pardubice, byť se to může zdát nelogické, bohužel nemohlo ovlivnit,“ postěžoval si primátor Pardubic Martin Charvát poté, co na začátku týdne zkolabovala doprava po uzavření silnice od Chrudimi.

Ovšem nepříjemných souběhů oprav klíčových silnic se rýsuje mnohem více. Až do konce května se bude opravovat silnice I/36 mezi Volčí a Rohovládovou Bělou. Velmi silně frekventovaná cesta funguje jako přivaděč z Pardubic na dálnici D11. Řidiči ji mají šanci objet buď po samotné dálnici přes Opatovice, ale řidiči z Chrudimska nebo západní části Pardubic raději volí cestu přes Břehy, Přelouč a Valy.

Ovšem i tam by už za pár dní měli narazit na kolony způsobené stavební činností. A jelikož v době uzávěrky křižovatky v Dražkovicích příjezd do města přes Popkovice funguje jako alternativní cesta od Chrudimi, primátor žádá o odložení oprav.

„Když jsem se neoficiálně dozvěděl, že od poloviny dubna by měla nastat omezení na západní straně Pardubic, na silnici I/2 v úseku Staré Čívice - Popkovice, která by měl povolovat odbor dopravy Pardubického kraje, písemně jsem požádal hejtmana Martina Netolického o pomoc při koordinaci těchto oprav a stanovení dopravního omezení na silnici I/2 až ve chvíli, kdy budou opravy na I/37 ukončeny,“ uvedl primátor města Charvát s tím, že oslovil i zástupce investora na státních komunikacích, a to ředitele ŘSD – Pardubice Bohumila Vébra.

Opravuje se i silnice ze Starého Hradiště na Pardubice

K tomu je nutné připočíst, že od začátku března probíhá oprava silnice z Pardubic do Starého Hradiště, kterou část lidí také používá jako příjezd od zmíněné dálnice D11. Stavba je v režii krajského úřadu. „Současné dopravní komplikace v Pardubicích, byť nejsou v kompetenci a gesci Magistrátu města Pardubic, mě mrzí,“ doplnil primátor, zvolený za hnutí ANO.

Zatím se ale zdá, že bude šéf radnice úspěšný. I hejtman Martin Netolický uznává, že není ideální, aby doprava v Pardubicích zcela zkolabovala.

„Bohužel, to se nám stalo už loni, kdy byly Pardubice kvůli několika stavbám zcela ucpané ze všech směrů a to už nemůžeme opakovat. Jsme připraveni na jednání, a pokud se dohodneme, tak práce u Starých Čívic posuneme,“ řekl hejtman s tím, že primátor Charvát kvůli tomu ani nemusel posílat dopis. „Máme na sebe čísla, stačilo zavolat,“ doplnil.

Aktivita Martina Charváta se dá pochopit. Není totiž pro něj úplně vhodná doba na to, aby v Pardubicích a okolí postávali naštvaní řidiči v kolonách. Na podzim se konají komunální volby a už jeho předchůdkyně Štěpánka Fraňková si před čtyřmi roky vyzkoušela, že vyhrát volby v rozkopaném městě, plném uzavírek, prakticky nelze.

Charvát se dokonce omluvil za výrok šéfa odboru dopravy Vladimíra Bakajsy, který na začátku říkal, že uzavírka u Dražkovic nezpůsobí žádné drama v ulicích. „Uvědomuji si citlivost celé situace. I proto bych se všem motoristům chtěl omluvit za výrok vedoucího odboru dopravy Vladimíra Bakajsy. Nebylo slušně řečeno diplomatické a přililo olej do ohně. Z pohledu řidičů se totiž drama děje. To bohužel potvrdily a potvrzují současné kolony osobních i nákladních aut v centru Pardubic. Prosím, vydržme to,“ uvedl Charvát v prohlášení pro média.

Lepší koordinace staveb na silnicích je prý velmi obtížná

Řidiče určitě napadne otázka, zda by podobným kolizím několika staveb na klíčových silnicích nešlo v budoucnu předejít. Podle hejtmana však spíše ne.

„Koordinace je velmi složitá. Něco staví město, něco kraj, něco ŘSD. Všechny tři instituce mají momentálně docela dost financí, a tak se snaží dohnat resty z minulých let. Staveb je tak hodně a je obtížné najít vhodné termíny. Jsme ale připraveni maximálně reagovat,“ uvedl Netolický (ČSSD), s tím, že kraj připravuje i částečnou uzavírku Wonkova mostu.