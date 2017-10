Obce chtějí kamionům zatrhnout zkratku k D11, žádají „degradaci“ silnice

„Množstvím aut jsme na tom stejně jako Svitavy, denně jich projede šestnáct tisíc,“ řekl starosta Lázní Bohdaneč Miloš Karafiát.



Město si nechalo změřit hlučnost v nejvíce zatížených ulicích. „Hygienické limity hluku pro denní i pro noční dobu byly překročeny, což opravdu není překvapující, jen to potvrzuje naši téměř kritickou situaci,“ doplnil místostarosta Vladimír Šebek.

Kamionů projíždějících jediným lázeňským městem v Pardubickém kraji je už tolik, že se tamní hosté začali ozývat. Nepřejí si být ubytováni v nejnovějším pavilonu, protože tam slyší ruch z nepřetržitého provozu.

A přidaly se i ostatní obce, které leží na silnici I/36 směřující od Pardubic k Praze. Po Pardubickém kraji chtějí, aby silnici převzal do svého majetku. A zdá se, že hejtmanství je vyslyší.

Pokud by zůstala vedená jako silnice I. třídy, tranzit by nepochybně pokračoval a řidiči kamionů by si zkracovali cestu do průmyslové zóny v Semtíně právě tudy. Podle zákona totiž nelze na dálnicích a silnicích prvních tříd omezovat kamionovou dopravu.

Do konce října má Pardubický kraj sdělit ministerstvu dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má silnici na starosti, podmínky, za kterých je ochotný uvedený úsek silnice převzít pod sebe.

Kraj bude poprvé přebírat silnici první třídy

„Silnici první třídy budeme přebírat vůbec poprvé. Musíme si s ŘSD ujasnit, v jakém stavu ji převezmeme. Jsou tam nějaké nedostatky jako neopravené mostky. Celé přebírání je složitější proces, proto jsme ho rozdělili do dvou etap,“ uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Ladislav Umbraun.

Samotná dopravní značka ale podle něj kamiony z této frekventované silnice nevyžene, i když bude pouhou „dvojkou.“ Proto se silnice na několika místech osadí takzvanou vjezdovou bránou. Jakýmsi vybočením se vytvoří ostrůvek se svodidlem, aby řidiči projížděli šikanou a byli nuceni sundat nohu z plynu.

S přeměnou silnice z první třídy na druhou by neměl být problém, pokud jde o úsek od sjezdu z dálnice u Chýště po křižovatku u Semtína. Tady by se silnice mohla přeměnit z první třídy na druhou v průběhu příštího roku. Druhá část bude zdlouhavější. Je totiž třeba, aby ŘSD dokončilo modernizaci nadjezdu u Globusu.

„Už ta první etapa by nám mohla zajistit, že sem kamiony nepojedou. V noci si tady občas dělají, co chtějí. Zpomalovací retardér například řidiči nerespektují a vjíždějí do protisměru,“ řekla starostka Volče Soňa Machurová.

Před dvanácti lety tam dokonce vjel kamion do domu. „Staré paní se jako zázrakem nic nestalo, ale hasiči ji vyprošťovali ze sutin. Kamion najel do půlky domu,“ dodala starostka.

V Rohovládově Bělé nebezpečným úrazům předcházejí. Každý všední den po sedmé hodině ranní tam u dvou přechodů pro chodce stojí v reflexních vestách brigádníci, zastavují dopravu a pomáhají dětem přejít k základní škole.

„Z hlediska bezpečnosti je to nutné. Hlavně nejmenší děti bývají nepozorné, kamionů tady jezdí hodně, z kopce jedou rozjetí a mohlo by se stát, že to nedobrzdí. Musíme předcházet dopravním nehodám,“ řekl starosta obce Václav Fišer.

Pardubický kraj bude v budoucnu zřejmě přebírat ještě jednu silnici. Jak bude pokračovat výstavba silnice D35 na Moravu, stávající I/35 se stane silnicí druhé třídy.