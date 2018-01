Dolní Morava láká nové občany, za trvalý pobyt vyplácí pět tisíc korun

Díky turistickému centru zažívá obec pod Králickým Sněžníkem návštěvnický a stavební boom, pocítila také příliv zaměstnanců i brigádníků.

Dolní Morava s třemi sty obyvateli z toho zatím však mnoho nemá. Proto se snaží přesvědčit zaměstnance resortu, kteří v obci žijí, aby se přihlásili k trvalému pobytu.

„Hned při přihlášení můžete podepsat darovací smlouvu a příspěvek je váš. Následně se dostavíte na Městský úřad v Králíkách, kde vyřídíte nový občanský průkaz a případně také řidičský průkaz. Víc toho opravdu zařídit není potřeba,“ nabádá zájemce Zpravodaj obce Dolní Morava.

Novinku spustila Dolní Morava na konci minulého roku a zástupci obce už podepsali smlouvy s přibližně patnácti lidmi, kteří se přihlásili k trvalému pobytu.

„Obci se to vyplatí. Za každého občana, který zde má trvalý pobyt, dostáváme sedm až osm tisíc korun na rok. Příspěvek se nám tak hned v prvním roce vrátí, a když to bude těch pět let, tak se nám vrátí mnohonásobně,“ uvedl starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Příspěvek vyplácí obec i zpětně těm, kteří se narodili nebo přihlásili k trvalému pobytu od roku 2016 doposud.

Kdysi zapadlá obec na východním cípu Pardubického kraje prochází totální proměnou kvůli více než miliardové investici společnosti Sněžník, která tam během posledních několika let vybudovala rekreační areál.

S pomocí evropské dotace rozšířila lyžařské středisko, které nabízí celkem 9,3 kilometru sjezdových tratí s dvěma čtyřsedačkovými lanovkami. Pro letní sezonu slouží například bobová dráha, vyhlídková věž Stezka v oblacích s tobogánem, cyklostezky či atrakce pro děti.

Firma rovněž postavila nový hotel Vista se 300 lůžky, kongresovým centrem a rozsáhlým sportovním zázemím.

Starosta by rád prolomil hranici pěti set obyvatel

Už nyní společnost zaměstnává i s brigádníky přes tři sta lidí a buduje pro ně byty. „Řada lidí tu působí dlouhodobě, čtyři pět let od doby, kdy tu společnost Sněžník začala působit. Dokonce bydlí ve vesnici, v bytech, které jim poskytuje společnost. V podstatě se jedná o místní, ale nemají tu trvalý pobyt,“ uvedl Novák.

Počty jsou přitom jednoduché. Ubytovací kapacita 1 500 lůžek plus 300 přistýlek do rozpočtu obce podle starosty přináší kolem milionu korun ročně. „Pokud by nám přibylo dvě stě obyvatel, přineslo by nám to do rozpočtu víc než ubytovaní hosté,“ uvedl. Dosáhnout hranice pěti set obyvatel je podle něj reálné.

Letos společnost Sněžník například dokončí 59 bytů pro mladé rodiny. V minulosti koupila školu U kostela a rekonstruovala ji na ubytovnu. Získala hotel Prometheus, kde budou také ubytování zaměstnanci.

Rozvoj turistického centra, byť se to ochráncům přírody příliš nelíbí, bude v příštích letech navíc pokračovat. Nové atrakce či zázemí pro turistický ruch platí soukromníci, ale pomáhá i Pardubický kraj.

Ten například chce nyní investovat do rozšíření silnice vedoucí od spodního parkoviště U Slona k hotelu Vista. Pardubický kraj dokonce v budoucnu zvažuje napojení oblasti na železnici.