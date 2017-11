Okolní starostové mají poslední šanci dětem zajistit školu, zní z Pardubic

Do první třídy v Pardubicích bude moci nastoupit jen prvňák z obce, která bude mít s magistrátem uzavřenou takzvanou dohodu o spádovosti.

„Ve školním roce 2019/20 a 2020/21 kapacity pro všechny okolní obce v Pardubicích prostě nebudou. A starostové, kteří nehodlají plnit svoji zákonnou povinnost, tedy zajistit základní vzdělávání pro děti s trvalým bydlištěm mimo Pardubice, dostanou sami sebe a zejména rodiče těchto dětí do složitého problému,“ říká náměstek primátora Pardubic zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Kolik je dětí, které nejsou z Pardubic a na které vy doplácíte?

Podle dat, která sbíráme ze škol, máme k poslednímu září letošního roku 20,8 procenta dětí z téměř 200 obcí.

Kolik doplácíte na tyto děti?

Na neinvestiční a investiční náklady jsme vynaložili o 21 milionů korun navíc z vlastních prostředků. Náklad na jednoho žáka na rok nám vychází na 2 475 korun.

A ty teď chcete po starostech obcí, na jejichž děti doplácíte.

Ano, na rovinu říkáme starostům těchto obcí, že chceme narovnat vztahy. Obce by pak platily stejně, jako platíme my na hlavu žáka s trvalým a skutečným pobytem v Pardubicích.

Obce na provoz školy přispívaly i dříve...

Nevymýšlíme nic nového, již v minulosti obce platily. A funguje to i v jiných krajích, příkladem je třeba Přerov nebo Chomutov.

Jakou školu tedy konkrétně starostům nabídnete?

Základní školu Štefánikova v centru města. Z matrik víme, že škola nebude mít tolik zájemců z řad pardubických dětí. V posledních letech tu nepřibývají příležitosti pro bydlení a nebude to tak ani do budoucna, proto tato volba. Výhodou bude, že parta dětí z mateřské školky spolu bude moci spádově pokračovat do jedné školy. A to jim usnadní adaptaci.

A co obce, které na vaše platební požadavky nepřistoupí?

Každá obec si přece může postavit vlastní školu. Nabízíme dohodu a pro řadu malých obcí jednoznačně ekonomicky výhodnější řešení.

Třeba budou tito starostové vyčkávat a obrátí se na kraj, aby pomohl.

Jsem zvědav, jak to bude kraj řešit. Asi starosty odkáže na jiná města a obce, kde ještě volné místo bude.

Mohou se starostové ještě přidat ke stávajícím dvanácti, kteří tak již učinili?

Stále jsme připraveni jednat i s ostatními. Ale kapacity města nejsou nafukovací.