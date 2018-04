Do střelby se teď budu víc nutit, slíbil nečekaný pardubický kanonýr

"Táta mi vyčítal, že skoro nestřílím, tak jsem to chtěl zkusit. Byla velká klika, že to šlo zrovna do šibenice," popisuje svoji dalekonosnou trefu z nějakých pětadvaceti metrů ze 13. minuty zápasu. "Budu se do toho víc nutit, doufám, že to tam nespadlo naposled," věří.

I při druhém gólu měl trochu štěstí, ale šel mu naproti. Balon zasáhl po centru Rešetára ve skluzu a uklidil jej k zadní tyči. Mohl mít přitom i gólové nahrávky, Rešetár ale po jedné z nich napálil míč do tyče, v další šanci selhal Kudrna.

"Nevadilo mi to, vyhráli jsme," mávne rukou Hundák. Celkově letos vsítil tři branky, před Plzní se jednou prosadil v poháru v Hlinsku. V sezoně by jich chtěl dát alespoň sedm.

Nyní čtyřiadvacetiletý fotbalista, jenž obdivuje hru Cristiana Ronalda nebo Davida Beckhama, je sice Východočech, narodil se ale v Červeném Kostelci. Odtud vedly jeho kroky nejprve do Náchoda, za nějž kopal v žácích, a následně do do první ligy dorostu v Hradci Králové. "Tam jsme většinou hráli o padáka," vrací se k zajímavé zkušenosti Hundák.

Pak zamířil do Letohradu, neodcházel ale v nejlepším, když náhle podepsal přestup do pardubického Slovanu. "Myslím, že už se to urovnalo," říká šikovný středopolař.

Půl roku pak stál, protože ho Letohrad vyřadil z kádru. Od léta 2010 hrál další půlrok ve Slovanu, jenže ten na jaře z divize nenadále odstoupil. "Byl jsem nemile překvapený, přemýšlel jsem, kam bych šel," vzpomíná. Nakonec manažer dalšího pardubického klubu Zavřel dojednal jeho přestup a Hundák se dostal do rukou kouči Svědíkovi. Ten si ho vycepoval.

Sám hráč prý do týmu bez problémů zapadl. "Parta je dobrá. Nejvíc si rozumím asi s Michalem Buriánkem," líčí. Jako jeho další spoluhráči - gólman Shejbal nebo záložník Jeřábek - se i Hundák stará o hřiště. Paradoxně na Slovanu.

"Hrají tu děti a ženy, takže tu dělám údržbu," vysvětluje. Že je sportovně založený, dokládá vedle fotbalu také jeho další libůstka: tenis. "A přes zimu badminton," dodává.

Co říká na to, že Pardubice musejí v ČFL dohánět náskok vedoucí Chrudimi? "Abych se přiznal, překvapila mě. Navíc pět bodů je už docela dost. My ji ale chceme dohnat, snad začne ztrácet."

O víkendu se chystá s týmem do Karlových Varů. "Hrajeme v 10:30, ani si nedokážu představit, v kolik budu muset vstávat," děsí se.