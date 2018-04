Do Slatiňan se vrací zvířecí ozdoba. Divocí koně Převalského

"Pár koní by se tu měl objevit už brzy, ale převoz chceme udělat v tajnosti, potřebují klid, aby si tu zvykli. Byl bych rád, kdyby se lidé na ně přijeli podívat 6. listopadu, kdy připravujeme slavnostní uvítání. Naposledy také bude možné se podívat do prostor hippologické zámecké expozice," uvedl kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta.

Koně Převalského ve Slatiňanech byli mezi výletníky populární. Děti mohly vidět rozdíl mezi divokými a domestikovanými koňmi, kterých se na loukách kolem slatiňanského parku pasou desítky (o dočasném konci koní ve Slatiňanech čtěte zde).

Koně Převalského ve Slatiňanech Do projektu návratu koní Převalského se Zoo Praha zapojila v roce 1998, kdy do aklimatizační stanice Tachin Tal v národním parku Gobi B odešel jeden hřebec a dvě klisny. Jedna z těchto klisen - Zeta - zde žije dodnes a stala se matkou 7 hříbat. V roce 2000 odešla do parku Hustain Nuruu další klisna. Téměř tři čtvrtiny koní Převalského, kteří dnes žijí volně v přírodě, mají ve svém rodokmenu předka z Prahy.



Zvířata, dlouhodobě zapůjčená Zoologickou zahradou v Praze, oživila slatiňanský zámek už v roce 1993. Před sedmi roky pro ně zámecká nadace nechala vybudovat dvě dřevěné ohrady i s přístřešky. Nadace, která o koně pečovala, ale už peníze nemá. Nakonec se o ně budou starat památkáři.

Lidé už nebudou moci koně krmit

"Zbude to na nás. Pokud se najde sponzor, budeme jedině rádi, peníze totiž budou chybět jinde," uvedl Bušta. Památkáři nechali opravit a natřít dřevěnou ohradu. Navíc bude opatřena elektrickým ohradníkem, takže lidé už nebudou moci koně krmit. Krmení divokých koní ve Slatiňanech je přísně zakázáno. Klisna Chrudimka totiž před šesti lety uhynula po pozření jedovatého tisu.

Chov je o to zajímavější, že některá zvířata v budoucnu možná čeká návrat do původní vlasti - Mongolska - v rámci projektu návratu koní Převalského. Klisna Lima a hřebec Matyáš, kteří se narodili ve Slatiňanech, byli do národního parku rezervace Khomiin Tal na západě Mongolska převezeni letos v červnu.

"Není to tak, že koně v Mongolsku kdekoliv ve stepi vyložíte. Musíte mít vhodné místo, kde zvířata dokážou přežít, musí si na nové prostředí zvykat a musí být zajištěna jejich ochrana před vlky i lidmi," upozorňuje Jiří Volf, který v Zoo Praha třicet let vedl plemennou knihu chovaných koní.