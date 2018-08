Nebydlím. Jsem rukojmím magistrátu a developera, kteří se dohadují o most

O ten se přou magistrát a developer nové svítkovské zástavby firma CZ Stavební Holding.

Stavební úřad nezkolaudoval developerovi konečnou fázi projektu, která čítá most přes Bylanku a jeho dům, takže není možné se do něj nastěhovat.

„Z našeho původního bytu jsme odešli koncem června a krizově bydlíme u rodičů přítelkyně. V této situaci jsme vzatí jako rukojmí. Nerozumím tomu, proč se to nemůže obejít bez nás, stejně jako to šlo u předchozích kupujících. Ani magistrát ani stavební firma podle mého nezohledňuje dopad na kupující, což jsou ve většině případů rodiny s dětmi,“ říká Pištora v rozhovoru pro MF DNES.

Vy jste se dostal do nezáviděníhodné situace. Dva měsíce je vše připravené na bydlení, ale vy sem smíte jen docházet. Jak se takto žije?

Nesmím se nastěhovat, dokud developer nezkolauduje. To se týká momentálně dalších tří domků. Mám sedmiměsíční dítě, z bytu jsme odešli ke konci června a krizově bydlíme u rodičů přítelkyně. Na dům jsem si vzal hypotéku a budu mít problém, když ji celou nevyužiji. Poslední splátka je totiž podmíněná kolaudací našeho nového domku. Nevím, kdy se magistrát a developer dohodnou.

Proč musíte na kolaudaci čekat, někteří by se jistě i přes chybějící razítka nastěhovali?

Nevím, proč mám jako budoucí majitel čekat na kolaudaci, ale tak jsou určená pravidla a já je ctím.

Navíc je kolaudace pro vás podmínkou v návaznosti na hypotéku...

Ano, v tuto chvíli nemám vyčerpanou hypotéku, ale zhruba pouze osmdesát procent. Ta zbylá část je podmíněná kolaudací domu. Abych ji mohl navýšit na sto procent a mohl zahájit samotné splácení, musím vyčerpat zbytek té mé částky, která je podmíněná kolaudací domu. Pokud dům nebude zkolaudován, banka peníze neuvolní.

Developer vás navíc ve smlouvě upozornil, že bydlet tady je nezákonné.

Ve smlouvě developer píše, že dům není využitelný k bydlení a že si sem mohu pouze nastěhovat věci.

Jak dlouho už jste připraveni jít do svého domu, ale nemůžete?

Klíče máme dva měsíce, tak měsíc a půl jsme připraveni tady začít bydlet.

Jak nyní svou aktuální situaci řešíte?

Útočiště nám poskytla maminka mé přítelkyně. Máme jeden pokoj s několika věcmi, jen to skutečně nezbytné na přežití. Ani počítač, ani pracovní stůl. I náš sedmiměsíční syn tam má jen to nutné. Čekáme, dokud se tahle velmi nepříjemná situace nevyřeší.

Jaké vidíte řešení v tom, co vám a sousedům nastalo?

Zjišťoval jsem si informace od města i developera. Přijde mi rozumnější vyřešit vše plánovací smlouvou. Developer s městem mezi sebou uzavřou podmínky, jak tuto situaci řešit, a dají si termíny. Tím pádem by mohli budoucí vlastníci z tohoto koloběhu vypadnout. My bychom mohli bydlet a oni by si spor vedli bez nás. Ovšem od developera mám informaci, že na to město nechce přistoupit. Nevím ale, jestli je to pravda.

Jaké další kroky zvažujete? Vaše současné bydlení je zřejmě více než provizorní.

Napadlo mě ukázat další souvislost sporu o most přes Bylanku na mém případu. Další možností je poradit se s právníkem a řešit to celé soudně.

Dá se určit viník?

Spor o most Satelit o několika rodinných domů ve Svítkově, který postavila firma CZ Stavební Holding, je připravený ke kolaudaci. Jenže developer nepostavil most přes říčku Bylanku, který byl součástí projektu, a stavební odbor nemůže tuto část satelitu zkolaudovat. Mezitím zde totiž vyrostla bytelná lávka pro pěší, kterou nechal zřídit magistrát. Ten trvá na dokončení stavby podle projektu. Část lidí ze satelitu žádá mostek jako druhou variantu únikové cesty. Obyvatelé z druhého břehu, ze staré zástavby, se však obávají, že by se místo stalo příliš průjezdné a přišli by o klid v zóně, která je navíc vyhledávaným odpočinkovým místem pro lidi ze širokého okolí.

Řekl bych, že vina je na obou stranách. Developer staví tuto část zhruba jedenáct let, všechny domy zkolaudoval bez jakéhokoli problému. Město přitom ale muselo vědět, že most není postavený, že územní plán je platný a neměnný. Na vině je i developer, který druhou příjezdovou cestu nepostavil, ale i město, které to celé řeší v křeči. A tvrdě. Na úkor nás.

A spor dospěl do patu řečeno šachovou terminologií.

Tak nějak to cítím. A nevidím jiné východisko, než to medializovat. Je před volbami, a vhodný čas na náš problém upozornit. I ze strany vedení našeho obvodu mi chybí vstřícnost, soucit s nastalou situací. Město možná ani neví, že jsou tu čtyři domy, jejichž budoucím obyvatelům se poslední týdny nespí zrovna lehce. Třeba soused naproti se byl o věci informovat na stavebním úřadě a zjistil si, že ten má všechny dokumenty pohromadě a jen čeká, až odbor dopravy zkolauduje silnici, aby mohl zkolaudovat i dům.

Vy však nejste jediní, kteří se nemohou nastěhovat a mají podepsanou hypotéku. Kolik dalších domů v této lokalitě se dostane do podobné situace?

Naši známí se zde též koupili dům. Kolaudaci mají naplánovanou na září říjen, takže jsou ještě relativně v klidu, ale domnívám se, že až se budou chtít nastěhovat, vznikne zde nějaké sdružení, které bude některou ze stran žalovat. Navíc mi přijde, že se v tomhle problému nechce angažovat náš místní starosta obvodu Pardubice 6, což by samozřejmě za vedení svítkovské radnice podle mého měl.