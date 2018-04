Děti z patnácti škol učí své rodiče, jak třídit odpad a šetřit přírodu

"Připravili jsme akci, při níž jsme názorně ukázali výhody solární energie. A předvedli, že si vlastně téměř každý může pořídit venkovní osvětlení kolem domu napájené sluníčkem," uvedla Iva Nesvadbová, koordinátorka Ekoškoly v králické praktické škole.

Kromě toho ve škole podle ní také dlouhodobě propagují kompostárny nebo lidi upozorňují na ekologickou dopravu. "Máme za sebou také zajímavý projekt nazvaný Cestička do školy, kde si všímáme fauny a flóry, kolem které do školy chodíme, a co všechno bychom měli zachovat. Ve spolupráci s CHKO Jeseníky a Lesy České republiky jsme vydali kalendář, který ukazuje zvláštnosti zdejší přírody," řekla Nesvadbová.

Jako první se v kraji před více než šesti lety přihlásila pardubická základní škola Staňkova. "My jsme byli v kraji pilotní školou. Začátky nebyly vůbec jednoduché. Když jsme první dva roky usilovali o pojmenování mezinárodní ekoškola, neuspěli jsme, protože se zapojilo málo lidí," vzpomíná pardubická koordinátorka Michaela Stoklasová.

Děti se snaží přimět rodiče, aby šetřili přírodu

Po zapojení všech dětí, pedagogů i režijních zaměstnanců vloni označení mezinárodní ekoškola obhájili již podruhé. "Je přitom sympatické, když se od dětí dovídáme, jak působí na své rodiče, začínají třídit odpad, šetřit elektřinu nebo vodu," dodává.

Optimisticky působí i výzdoba, kterou si sami žáci připravili. Nechybí tu ani vlastní hesla, z nichž nejpopulárnější jsou dvě: "Škola není smetiště - třídíme odpad" a "Máme rádi kytičky, protože jsou maličký. "Máme za sebou také zajímavý počin, vydali jsme mimo jiné kalendář se zvláštnostmi zdejší přírody," dodala Nesvadbová.

Program byl spuštěn v roce 1995 v Dánsku, dnes je do něj zapojeno 25 000 škol ve 47 zemích. V České republice funguje od roku 2005, účastní se ho 250 škol.