Za pořezání spoluvězně jde trestanec do detence. Má poruchu osobnosti

„Trestní sazba za pokus o vraždu je deset až osmnáct let vězení. Pachatel je nebezpečný svému okolí, proto je navrženo, aby byl umístěn do zabezpečovací detence,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Soudce Roman Drahný jí vyhověl a rozhodl tak, že uznal obžalovaného vinným z pokusu o vraždu, ale upustil od jeho potrestání a poslal ho do zabezpečovací detence. Rozsudek je pravomocný.

Soud přihlédl k psychologickým a psychiatrickým posudkům, které u Slavíka sice nezjistily duševní poruchu, ale poruchy osobnosti a kombinovanou závislost na návykových látkách. Vyústily u něj v agresivní a impulzivní chování, které nemusí mít zjevnou příčinu.

Slavík tak bude umístěn do speciální léčebny, která je součástí vězeňského areálu. Dostávají se tam lidé, kteří jsou svým jednáním nebezpeční sobě i svému okolí.

Obžalovaný půlku svého života bral drogy

Je tedy jasné, že se Slavík bude stěhovat. Buď ho čeká pobyt ve Vazební věznici v Brně, nebo v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence, který sídlí rovněž v moravské metropoli, anebo se z Pardubic přestěhuje do Věznice v Opavě.

Podle žalobce Jan Slavík v říjnu 2016 v pardubické věznici na chodbě rychle zezadu přistoupil k poškozenému F. M. a bez jakéhokoli předchozího konfliktu ho několikrát pořezal na krku. Jedna z řezných ran mohla při hlubším průniku způsobit mimo jiné závažné poranění životně důležité tepny a mohla poškozeného ohrozit na životě.

Podle svědků si na spoluvězni útočník vyléval svůj vztek i proto, že jeho oběť byla na oddělení nejmenší a nejslabší.

„Mám toho tady plný zuby, proč se má líp než já?“ volal po napadení podle svědků útočník a častoval poškozeného opovržlivými výrazy. Ihned po incidentu podle svědků také říkal, že „měl amok“.

Sám Slavík si tehdy odpykával trest za krádeže a jak vypověděl, půlku svého života bral drogy. U soudu se hájil tím, že spoluvězně zranil v afektu. „Nedokážu si to vysvětlit, byl jsem na tom psychicky špatně, rozhodně jsem se na to nepřipravoval a nechtěl to udělat,“ prohlásil.