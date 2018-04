VÝLETY ZDARMA: Pardubický kraj nabízí důlní stezky, výhledy i výšlapy

1. Důlní stezky

Náhradní oblečení by měl přibalit například ten, kdo vezme děti na výpravu po Důlních stezkách u Moravské Třebové. Rezatý potok, který se klikatí podél cesty, na ně působí jako magnet. Jeho voda vyvěrá ze staré štoly a pozor - je jedovatá.

Aby na povrchu neničila okolní flóru, musí být okysličována stavbou kaskád a hrází, které ji provzdušňují. Po snížení kyselosti se vysrážejí kovy, které v potoce vytvářejí překrásné rezavé vodní útvary. Důlní stezky nabízejí ohled na zaniklé hornictví, které tu v polovině 19. století začali provozovat Lichtenštejnové.

Lidé si tu mohou prohlédnout vstup do štoly, vystoupat na rozhlednu ve tvaru důlní věže nebo sestoupit na vyhlídkovou plošinu, odkud je pěkný výhled na Moravskou Třebovou.

Tip: Vyplatí se sbalit s sebou jídlo a pití, protože výletní restaurace tu na rozdíl od vnitrozemí na každém rohu nečeká.

2. Písník Hrádek

Koho nebaví koupání v bazénu, může vyrazit na přírodní písník. V okolí Pardubic je jich hned několik, třeba oblíbený Hrádek. Asi deset kilometrů od centra města na silnici mezi Lázněmi Bohdaneč a Hradcem Králové si přijde na své skoro každý.

Písník Hrádek nedaleko Pardubic

Svou pláž na Hrádku mají i nudisté, ale komu naháči vadí, ať se drží na severním a západním břehu. Komu vadí plavky a davy, najde krásná místa na úzké šíji na východě nebo na jižním břehu.

Na místě je i několik občerstvení. Třeba v bistru U Komára se dospělí zchladí čerstvým točeným pivem a děti pro změnu zmrzlinou. Hrádek je dobře dostupný na kole. Nedaleko je i písník Stéblová, kam se dá pro změnu dostat vlakem. Směrem na Přelouč je možné si zaplavat v písníku u Mělic.

Tip: Kdo pojede k Hrádku autem, měl by si rozmyslet, kde zaparkuje. Zastavit na silnici má svá rizika, bezpečné parkování je u baru Anbar za čtyřicet korun na den.

3. Kočičí hrádek

Výlet do Slatiňan je sázka na jistotu už sto let. Zámek, zámecký park, koně Převalského, na pastvinách starokladrubáci a v lese dětský hrad Kočičí hrádek, o který mohou děti svádět šiškové války. Tedy pokud rodina dorazí vpodvečer či ve všední den, o víkendech je tam trochu plno.

Kočičí hrádek u Slatiňan

Miniaturu hradu nechala postavit pro své děti na přelomu 19. a 20. století kněžna Vilemína Auerspergová. Rodiny odtud míří většinou na rozhlednu Báru, do Muzea starokladrubáka v opravené Švýcárně nebo do výletní restaurace Monako, kde je velké venkovní posezení, dětské hřiště i namalovaná chatrč s čarodějnicí.

Do Slatiňan vede cesta přes návrší, kam chodil odpočívat Jaroslav Vrchlický, když tu byl na letním bytě. Třešňovkou dolů se jde až do města, kde u hlavní silnice prodávají vyhlášenou zmrzlinu. Zmrzlináři jí naštěstí nešetří.

Tip: Na začátku kaštanky, vedle parku a hřebčína, je parkoviště s občerstvením a výběhem koní.

4. Králický Sněžník

Není mnoho míst na pomezí Čech a Moravy, odkud je vidět nejvyšší moravská hora Praděd a česká premiantka Sněžka. Králický Sněžník mezi ně patří. Ne nadarmo mu někteří hydrologové říkají střecha Evropy. Právě zdejší masiv je totiž hlavním evropským rozvodím, odkud tečou vody hned do tří moří. Do Černého a Severního moře a do Baltu.

Králický Sněžník z Hejšoviny

Při výšlapu na Sněžník se kromě pohledu na překrásnou scenérii můžete zastavit u vodopádů nebo v mramorovém lomu, odkud pochází například obložení pražského metra. Nedaleko pod vrcholem pramení řeka Morava, která má jednu zvláštnost: na Moravě nepramení ani nekončí.

Pramen je totiž na území Pardubického kraje a jak známo do Dunaje se vlévá až na Slovensku.

Tip: Těsně pod vrcholem si nezapomeňte sáhnout na chobot pískovcového slona. Komu se to podaří, toho podle legendy štěstěna neopustí.

5. Toulovcovy pátky

Výlet do Litomyšle stojí za to. Je ale dobré ho správně načasovat. Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé, takzvané Toulovcovy pátky.

Například tento pátek od šesti večer vystoupí plzeňské Divadýlko Kuba s představením Pletené pohádky. Dospělým pak od půl osmé zahraje písničkář Jaroslav Hutka.

Toulovcovo náměstí v Litomyšli

Toulovcovy pátky sází na pravidelnost. V létě nevynechají ani jednou a v případě nepříznivého počasí se z Toulovcova náměstí přesouvají do klubu Kotelna.

Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek organizátoři věnují na konto Pomozte dětem. Při návštěvě Litomyšle si mohou výletníci projít i Klášterní zahrady a třeba si udělat piknik na udržovaném trávníku.

Tip: Na náměstí stojí takzvaná Perská věž, v ní se zrcadlí okolní objekty. Focení před zrcadlem může pobavit celou rodinu.

6. Hrad Brandýs

Sídlem loupeživých band byla zřícenina hradu nad údolím Tiché Orlice hlavně ve 14. a na začátku 15. století. Z té doby se také loni nalezl na hradě poklad v podobě nálezu mincí, hrotů šípů a další nálezy.

Zřícenina hradu v Brandýse nad Orlicí

Nyní je možné si na zřícenině hradu prohlédnout několik dochovaných sklepních prostor bývalého paláce i půdorys sídla někdejších loupeživých rytířů. Z hradu je vidět městečko Brandýs na Orlicí jako na dlani.

Výstup k hradu trvá z náměstí jen čtvrthodinku. V podhradí je možné se vydat buď k výborné cukrárně s brandýskými koláčky, anebo se dát Poutníkovou cestou za plastikami Lukáše Rittsteina či Pavla Opočenského. Je tu i první monument postavený na počest Komenského v českých zemích z roku 1865 nebo oblíbený přírodní labyrint, kde platí dospělí za vstup 35 a děti 20 korun.

Tip: Zaparkujete na náměstí a kousek odtud je hrad, zámek, sochy i přírodní bludiště.

7. Rozhledna Bára

Před pár lety bylo možné na vrchu Podhůra nedaleko Chrudimi potkat nanejvýš osamělého rekreačního běžce či houbaře. Peníze z Unie les proměnily. Lidé si tu mohou zdarma vystoupat na dřevěnou rozhlednu Bára a v dřevěném domku pod ní se za rozumné peníze občerstvit.

Rozhledna Bára u Chrudimi

Kolem vzniklo zhruba 15 kilometrů upravených lesních tras a k tomu řada atrakcí. Třeba lesní tělocvična, která dokáže fyzicky odrovnat i zdánlivě neunavitelné děti. Blízko je lanový park, jehož návštěva se ale prodražit může. Děti do 12 let platí 70 korun.

Loni se nedaleko Báry poprvé mohlo bezplatně nocovat u bývalé restaurace Kometa, teď pod rozhlednou vzniklo originální kryté ohniště. Bonusem je fakt, že nedaleko odtud stojí Kočičí hrádek.

Tip: Vyhněte se davům. Můžete sejít do Rabštejnské Lhoty, kde v hospodě prodávají dobrou zmzlinu, nebo ke Kochánovickým rybníkům.

8. Ekocentrum Pasíčka

Kapesní zoo na Skutečsku je hlavně záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata. Otevřena je až do října v Pasíčkách u Proseče. Návštěvník se tady může v klidu pokochat výrem, puštíkem i sýčkem, havrany i krkavci, kunami, liškami i jezevci.

Sýček obecný.

Kdo zatouží po větších exemplářích, může obdivovat pštrosy, kozy, divočáky či rysa ostrovida. Bez výkladu je vstup dobrovolný, s výkladem 15 korun na osobu.

Tip: K parkovišti vhodnému i pro autobusy vede odbočka na okraji Proseče při cestě na Zderaz.

9. Letní kino

Filmy, které jste chtěli vidět, ale nestihli jste na ně jít do kina Oblíbené letní kino v Pardubicích má dvě výhody. Je zdarma a nabízí nové nebo kvalitní staré filmy.

Promítací kabina letního kina

Letos poprvé bude kino na plácku u skateparku. Židle a lavičky pojmou až 1 100 lidí. O přestávce se diváci mohou občerstvit pivem, limonádou nebo třeba párkem v rohlíku. První film Alois Nebel nabídne kino v pátek.

Červencová promítání zahajují o půl desáté, srpnová už v devět večer. Kino hraje denně, za deště se však promítání nekoná.

Tip: Na velké filmové trháky se vyplatí přijít včas, opozdilci musí vzít zavděk posezením v trávě.

10. Hedeč

Rozhledna Val u Králík nabízí netradiční výhled hned na tři horské útvary - na Orlické hory, Masiv Králického Sněžníku a Jeseníky. Dokonce ani z Králického Sněžníku není tak skvělá podívaná i na Moravu.

Klášter Hedeč na Hoře Matky Boží u Králík, kde se loni natáčel film 7 dní režiséra JIřího Chlumského.

Ti pohodlnější sem mohou zajet z Červené Vody nebo Dolní Hedeče. Méně pohodlní nechají auto u nedalekého kláštera. Praví turisté se vydají na rozhlednu už z Králík lipovou alejí s osmi kapličkami postavenými v letech 1705 a 1706.

Tip: V klášteře je přístupná křížová cesta a obrazy svatých s krátkým textem, který bude bavit i děti.