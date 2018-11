Starostovi Časů se nezdá povolení pro D35, zvažuje podání rozkladu

Od doby, kdy bylo dokončené třetí patro opatovické křižovatky, uplynuly již téměř tři roky, z dřívějších plánů na plynulou výstavbu navazujících úseků dálnice ale z mnoha důvodů sešlo. Naděje na brzké pokračování léta odkládané stavby svitla počátkem listopadu.

Po říjnovém projednání stavebního řízení vydali úředníci z ministerstva dopravy šestnáctistránkové stavební povolení na zbytek celkem 12,6 km dlouhého úseku. Se vznesenými připomínkami se vypořádali za 34 dnů.

Jenže se způsobem vyřízení i obsahem se zatím neztotožnil starosta obce Časy Zdeněk Seidl, který na projednání v Sezemicích vznesl čtyři připomínky za obec a jednu sám za sebe.

Seidl si na přístup státu k přípravě klíčové stavby stěžuje dlouhodobě. Také v případě stavebního povolení objevil nedostatky, které podle něj brání tomu, aby mohlo povolení nabýt právní moci.

„Není v pořádku. Nejsou tam například sepsány všechny pozemky, kterých se stavba týká. Pokud to necháme být, stavba se asi zastaví, protože budou stavět na pozemcích, které ve stavebním povolení nejsou uvedeny,“ tvrdí Seidl.

Kromě toho hodlá s projektanty probrat v nejbližších dnech i záležitost výškového vedení odtokového příkopu.

Starosta ovšem našel ještě další nesprávnost při postupu ministerských úředníků.

„Tak například na straně 15 jsou uvedeny úplně jiné obce, u kterých to má viset na úřední desce, místo obcí, kterých se stavební povolení týká,“ řekl Zdeněk Seidl.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž žádalo o povolení na zbytek úseku od Újezdu u Sezemic po Časy. Na první část, včetně velkého přemostění Labe a jeho záplavového území, mají platné povolení už od července loňského roku.

Pozemky jsou vykoupeny, zbývá vybrat, kdo silnici postaví

O souhlas se stavbou zbývajících zhruba šesti kilometrů dálnice mohlo ŘSD žádat až poté, co vykoupilo všechny pozemky. Výkupy uzavřelo tento měsíc.

Povinně vyvěsit text znění povolení ovšem úředníci ministerstva dopravy nakázali ve čtyřech obcích, kterých se již stavební řízení na zbytek trasy nedotklo a jejichž zástupci ani nebyli při jeho projednání v Sezemicích přítomni.

A v tom by mohl být podle Seidla problém. Také kvůli tomu zvažuje, že proti povolení podá rozklad, který by přípravu opět prodloužil. Na přímý dotaz, zda tak učiní, starosta odpověděl: „Uvidíme.“ Obrátit na ministerstvo se podle zákonných lhůt může do začátku prosince.

„Termíny stále běží, zatím tam problémy nejsou,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Aby se mohly na jaře příštího roku stavební práce na prozkoumaných polích rozjet naplno, zbývá ještě jeden úkol. A vzhledem k předchozím zkušenostem možná i obtížný.

ŘSD stále chybí stavitel, byť s jeho výběrem pokročilo. Po šesti prodlouženích termínu silničáři v pátek otevřeli obálky s nabídkami. Původní lhůta přitom počítala s koncem října.

Zájem o stavbu projevila celkem čtyři sdružení, přičemž nejlevnější nabídku podalo to vedené firmou Strabag. Úsek nabízí postavit za téměř 3,39 miliardy korun. Zda bude vybrán jako vítěz, však určí až ministerská komise. ¨

Stále totiž bude hrozit, že výsledky tendru napadne některý z neúspěšných uchazečů. To se stalo už při prvním pokusu, kterého se účastnilo hned osm sdružení, a antimonopolní úřad kvůli procesním nedostatkům při doplňování zadávací dokumentace nakonec výsledky zrušil.