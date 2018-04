Nejmladší česká přemožitelka kanálu La Manche se chystá na ME juniorů

V sobotním Memoriálu Miroslava Kroufka na Sečské přehradě dohmátla pardubická plavkyně Lenka Štěrbová na desetikilometrové trati mezi ženami jako druhá minutu za vítěznou Silvií Rybářovou z brněnské Komety (celkově jako sedmá). O výsledek tolik nešlo; zanedlouho ji totiž čeká jeden z vrcholů sezony, mistrovství Evropy juniorů v Turecku.

Plavala jste tréninkově, vytyčila jste si alespoň nějaký konkrétní čas?

Ten jsem vůbec určený neměla. Spíš jsem se chtěla pokusit zaplavat co nejlíp, udělat z toho takový tréninkový test. Překvapilo mě, že jsem se Silvy dokázala držet tak dlouho; myslela jsem, že odpadnu dřív.

Jak vám seděla teplota vody?

Ve srovnání s dřívějšími ročníky byla opravdu vyšší, loni jsme tu všichni promrzli. Tohle byla příjemná změna. V závodě jsem to ale nevnímala.

Byla jste na tom dobře se silami?

Vyloženě krize na mě nepřišla, zhruba do šestého kilometru se mi jelo opravdu výborně. Pak jsem vzhledem k předchozímu soustředění začala být unavenější. Hodnotím to ale velice pozitivně.

Bezpochyby hodnotíte pozitivně rovněž fakt, že zase můžete trénovat v pardubickém bazénu.

To oceňuju moc, protože tím získáme hrozně času. Horší ovšem je, že pronájmy se tam nasadily tak vysoké, že nejsme schopni to zaplatit. Musíme si najít sponzora.

Coby domácí klub nemáte, co se toho týče, žádné zvýhodnění?

Nemáme, prý to nejde.

I dál máte hodně nahuštěný kalendář. Můžete podrobněji popsat svůj nejbližší program?

Ve čtvrtek je v Plzni mistrovství republiky na otevřené vodě. Pak tuším 11. července odlétáme na mistrovství Evropy do Turecka, závody jsou od 13. do 15. V srpnu jedu na světový pohár do Srbska a po něm na mistrovství světa (juniorů) v Kanadě.

Poplavete v těch závodech taky "desítku", stejně jako na Seči?

Akorát na mistrovství republiky. Na juniorském mistrovství Evropy a světa se plave 7,5 kilometru. V Srbsku je to devatenáct kilometrů, ale po proudu řeky, takže to odpovídá zhruba patnácti.

Máte představu, jak byste chtěla v evropské konkurenci v Turecku dopadnout?

Skvělé by bylo vejít se do první desítky, to je můj cíl. Dálkové plavání je ale opravdu zrádné, stát se může cokoliv. Stačí jedna malá chyba; jakmile vypadnu z "balíku", tak je to v háji.