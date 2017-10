Litomyšl chce u dálnice D35 vysadit pás zeleně, který ztlumí hluk

„V místech, kde bude vhodný prostor k tomu, abychom tam vysadili kus lesa nebo pás zeleně, tak se k tomu hlásíme. Bude to náš vklad k tomu, aby Litomyšl pětatřicítku neslyšela a pokud možno ani neviděla,“ uvedl Josef Janeček.

Část vhodných pozemků město vlastní, část by koupilo. Odborníci na městském úřadu podle něj už mohou připravovat plán, co na kterých pozemcích vysadit. Konkrétní kroky se však mohou dělat až ve chvíli, kdy stavba úspěšně projde územním řízením.

Zastupitelé Litomyšle letos v září po čtyřhodinové emotivní debatě většinou jediného hlasu rozhodli, že nebudou po státu požadovat, aby změnil dlouho připravovanou trasu dálnice D35 kolem města.

Radním se podařilo přesvědčit zastupitele, že nová varianta číslo jedna, která by nevedla po vysokých náspech, ale spíše kopírovala terén, by mohla způsobit velké zdržení stavby. Nyní chtějí přispět k tomu, aby varianta nula, kterou prosazuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), co nejméně zatížila okolí.

Vedle vlastních nákupů pozemků požadují, aby ŘSD vykoupilo v místech, kde hrozí větší hluková zátěž, širší část území. „Tak, aby se tam mohly postavit protihlukové stěny, aby se tam mohla vytvořit vegetační clona,“ uvedl Janeček.