O jeden hlas. Litomyšl s dálnicí hýbat nechce, ale odpůrci se nevzdávají

Vedení města neprosadilo, aby se hlasovalo tajně. Radním se ale nakonec podařilo přesvědčit zastupitele, že nová varianta číslo jedna, která by nevedla po vysokých náspech, ale spíše kopírovala terén, by mohla způsobit velké zdržení stavby. A že dálnice D35 z Opatovic nad Labem by tak mohla skončit těsně před městem.

„Bojím se, že na tom pak budeme s dopravou podobně, jako když ve tři hodiny jedete přes Vysoké Mýto,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Oponenti namítali, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohlo připomínky řešit včas a že lidé poblíž budoucí dálnice se i vinou města dozvěděli velmi pozdě, co pro ně navrhovaná nultá varianta znamená.

„Já si dokážu představit, že rovná nezvlněná dálnice může být z hlediska investora a motoristů možná výhodnější. Na druhé straně takový projekt tak zásadního významu nelze realizovat bez ohledu na názor lidí, kteří bezprostředně v okolí dálnice budou v následujících desetiletích žít. V této věci vedení města i Ředitelství silnic a dálnic naprosto selhalo,“ uvedl zastupitel ČSSD Marek Novohradský.

„ŘSD projednává s veřejností jen na oko,“ tvrdil Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice, podle něhož silničáři připomínky lidí ignorovali.

Protesty obcí se dají čekat při jakékoli trase, ať vede kudykoli

ŘSD už řadu let chystá trasu středem koridoru, který odsouhlasilo město. Před časem nechalo zpracovat variantu číslo jedna, která by silnici nevedla uvnitř koridoru po náspech, ale v zářezu a o pár desítek metrů dál.

V některých ohledech je výhodnější, méně by hyzdila krajinu a méně obtěžovala hlukem Litomyšl, Janov, Strakov nebo Kornice. Pro sousední Němčice znamená naopak zhoršení. Ředitelství silnic a dálnic varovalo, že tato varianta bude znamenat dva až tři roky zpoždění.

Litomyšl v minulých letech silničáře přinutila k mnoha změnám na chystané dálnici. Ti posunuli její těleso dál od města, vyškrtli jednu mimoúrovňovou křižovatku a zrušili i plánované parkoviště pro kamiony.

Litomyšl řešila i přesný průběh trasy. Nicméně místní politici nezjistili, že dálnice tudy musí vést po až jedenáct metrů vysokých náspech, takže auta budou vidět i slyšet. „Nedostali jsme k dispozici výškové umístění,“ uvedl zastupitel KSČM Vítězslav Hanzl.

Řešit výšku nikoho nenapadlo

„Polemika se točila kolem toho, aby územím prošli bez problémů. Je pravda, že jsme neřešili výškové rozdíly. To tedy pardon, mne ani vás, nikoho, jak jsme tam seděli, nikoho to nenapadlo, neptali jsme se na to. Brali jsme to jako nějaký stupeň a že se to bude dál řešit. Ale pak s námi už nikdo nejednal,“ uvedl bývalý starosta Michal Kortyš (ODS).

I když zastupitelé rozhodli, že město souhlasí s nultou variantou, spory o trasu dálnice ani zdaleka nekončí.

Jednadvacet vlastníků pozemků pod budoucí dálnicí v Kornicích se písemně zavázalo, že pozemky neprodají. Zastánci změny trasy hovoří o tom, že prohráli bitvu, ale ne válku.

„Teď nastane to, na co jsme stále upozorňovali - totální vzepření se obcí Kornice a Strakova, tipuju zpoždění tak o deset let,“ uvedl Ladislav Sýkora ze spolku Pro Litomyšl.

Proti hýbání s trasou dálnice je ale ostře obec Němčice, která by na změnu patrně doplatila. Tamní starosta Josef Racek to příznivcům nové varianty na jednání litomyšlského zastupitelstva poměrně drsně připomněl.

„Kritizujete práci ŘSD, a jak postupujete sami? Bezohledně, jen proto, abyste prosadili své zájmy. Na úkor obce Němčice,“ uvedl Racek.