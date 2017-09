Spory o trasu dálnice u Litomyšle gradují. Radní chtějí tajné hlasování

Trasu, na které stát postaví dálnici D35 kolem Litomyšle, budou řidiči používat i za sto, možná dvě stě let. Jména těch, kteří v zastupitelstvu Litomyšle budou pro jednu, nebo druhou variantu, by ale měla zůstat utajena.

Městská rada uprostřed ostrých sporů mezi zastánci obou tras navrhla zastupitelům tajné hlasování. Minimálně část opozice bude proti.

„Rada bude předkládat návrh na tajné hlasování. Myslím si, že to je správný postup. Nedokážu si představit, jak bychom se dobrali k tomu, zda budeme nejdříve hlasovat o variantě jedna, nebo nula. Budeme předkládat variantu hlasovacího lístku,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

„Když někdo dělá lumpárny, tak je chce utajit. Politik ale musí převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. Samozřejmě budu pro veřejné hlasování, všechny věci hlasujeme veřejně, k tajné volbě není důvod,“ uvedl zastupitel Radek Pulkrábek.

„Zastupitelé se nesmí stydět za to, jak hlasují“

Veřejné hlasování požadují příznivci takzvané varianty jedna, která by silnici víc zapustila do okolního terénu.

„Domníváme se, že každý zastupitel by měl rozhodovat na základě důkladného prostudování problematiky, a proto by se neměl za své rozhodnutí stydět a skrývat ho,“ uvedl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Ředitelství silnic a dálnic už řadu let chystá trasu středem koridoru, který odsouhlasilo město. Před časem nechalo zpracovat variantu číslo jedna, která by silnici nevedla uvnitř koridoru po náspech, ale v zářezu a o pár desítek metrů dál. V některých ohledech je výhodnější, méně by hyzdila krajinu a méně obtěžovala hlukem Litomyšl. Ale znamená komplikaci.

„Takováto změna by vedla k oddálení realizace stavby podle předpokladu ŘSD ČR nejméně o tři roky,“ uvedl náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký.

Náklady na stavbu jsou při dvoumiliardovém rozpočtu o několik desítek milionů korun nižší. Například obec Strakov je jasně pro novou variantu, sousední Němčice zase kategoricky proti.

Zastánci nové varianty si stěžují, že Ředitelství silnic a dálnic s nimi včas o jiné trase nejednalo. Dusno je i v zastupitelstvu Litomyšle. Z ne úplně pochopitelných důvodů se radní tak dlouho vyhýbali hlasování v zastupitelstvu o tom, kudy chtějí vést dálnici kolem města, až ten pravý okamžik propásli.

Ještě v červnu zastupitelé slyšeli od starosty Radomila Kašpara, že je na rozhodování dost času. Jenže během léta Ředitelství silnic a dálnic urgovalo město, že zatímco všechna zastupitelstva obcí v okolí si řekla, kudy silnici chtějí vést, Litomyšl mlčí.

Radní tak v srpnu rozhodli, že chtějí vést dálnici variantou nula, tedy tak, jak ji Ředitelství silnic a dálnic už řadu let připravuje. Centrální komise ministerstva dopravy pak jednomyslně rozhodla, že varianta nula platí i nadále.

„Mezi kolegy zastupiteli to vyvolalo určité vášně,“ uvedl Radomil Kašpar.

„Udělali podvod na občanech, všem nám říkali, že nic nehoří, že je čas a všichni se budou moci ke všemu vyjádřit,“ uvedl Pulkrábek.

Není jasné, co by se stalo, kdyby zastupitelé zítra řekli, že chtějí vést D35 variantou jedna. Příznivci nové trasy upozorňují, že i kdyby zastupitelstvo potvrdilo původní variantu, budou bojovat dál. A zaznělo i varování, že zastupitelé by mohli být za své rozhodnutí trestně stíhaní.

Místostarosta Litomyšle Josef Janeček (ODS) tvrdí, že se vedení města nebojí hlasovat veřejně.

„Bude to nabídka pro zastupitele, netrváme na tom. My se schovávat za nikoho nepotřebujeme,“ uvedl Janeček. Silničáři v minulosti na základě požadavků Litomyšle posunuli dálnici dál od města, vyškrtli jednu mimoúrovňovou křižovatku a zrušili i plánované parkoviště pro kamiony.