Pro dálnici u Litomyšle chybí podklady, kritici trasy se zlobí

Litomyšlský stavební úřad loni v červnu vyzval Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby do konce roku 2017 doplnilo do žádosti o územní rozhodnutí na stavbu dálnice D35 Litomyšl Janov sedm dokumentů, jinak řízení zastaví. Státní organizace lhůtu nestihla. Stavební úřad jí dal na doplnění delší čas. Práce na schvalování stavby však stojí.

„Po dobu doplňování je řízení přerušeno, tento stav skončí v den, kdy dodají podklady. Nejzazší termín pro dodání je na sklonku roku 2018, nicméně je možné, že je žadatel na úřad dodá v řádu několika týdnů,“ uvedl mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Protahující se uzemní řízení ale velice vadí těm, kteří prosazovali jinou trasu dálnice kolem Litomyšle.

„Jediný argument, který byl během bouřlivých jednání jasně ve prospěch varianty prosazované Ředitelstvím silnic a dálnic, bylo tvrzení, že stavba bude rychlejší. Nyní se prokazuje, že to není pravda,“ uvedl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Trasa nebude připravená rychleji, říká zastupitel

ŘSD už řadu let chystá trasu dálnice D35 kolem Litomyšle středem koridoru, který odsouhlasilo město. Před časem nechalo zpracovat variantu číslo jedna, která by silnici nevedla uvnitř koridoru po vysokých náspech, ale v zářezu a o pár desítek metrů dál.

V některých ohledech je výhodnější, méně by hyzdila krajinu a méně obtěžovala hlukem Litomyšl, Janov, Strakov nebo Kornice. Pro sousední Němčice představuje naopak zhoršení. Ředitelství silnic a dálnic varovalo, že tato varianta by znamenala dva až tři roky zpoždění, a to při vypjatém zářijovém jednání zastupitelů rozhodlo.

Litomyšlští politici se báli, že se stavba dálnice zdrží a kamiony budou projíždět městem déle, než je nutné.

„Teď se ukazuje, že tato trasa nebude rychleji připravená, v ostatních kritériích je varianta jedna jasně výhodnější,“ uvedl litomyšlský zastupitel Radek Pulkrábek (Patrioti).

Odpůrce trasy nepřesvědčí nic, říká místostarosta

Vedení města tvrdí, že zdlouhavé územní řízení při přípravě stavby dálnic je pro ŘSD běžné.

„Kolikrát územní řízení rozjedou, i když vědí, že podklady nemají a postupně žádost doplňují. Neviděl bych v tom nic nestandardního. Ti, kteří prosazují variantu jedna, ale nepřesvědčí nic, žádný argument,“ uvedl místostarosta Litomyšle Josef Janeček (ODS).

Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že už problém s chybějícími podklady vyřešilo. „Na úseku D35 Litomyšl - Janov byly doplněny veškeré podklady a v nejbližší době se předpokládá zahájení územního řízení ze strany stavebního úřadu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

I kvůli vášním okolo dálnice D35 začali radní připravovat projekt na vysázení zeleného pásu mezi budoucí dálnicí a městem. Část vhodných pozemků město vlastní, část chce koupit. Projektanti je však nedávno upozornili, že si od toho nemohou slibovat snížení hluku, které by stálo za řeč. To je další argument pro ty, kteří zvolenou trasu odmítají. Podle Janečka však bylo jasné od počátku, že stromy a zeleň pomohou zejména k tomu, aby z města nebyla dálnice vidět.