Zelenou pro stavbu D35 chtějí mít silničáři do Vánoc

7:16 , aktualizováno 7:16

Dotčené úřady měly poslední možnost vznést své připomínky ke stavbě dálnice z Opatovic nad Labem do Časů. Stavební povolení by mohl úsek získat do konce roku.