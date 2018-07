Příprava dálnice D35 drhne, stavbu napadá řada odpůrců

Majitel drůbežího impéria Jiří Mach má námitky proti plánu na stavbu dálnice D35 kolem Janova. Vadí mu, že areál jeho firmy v Janově u Litomyšle nebude chráněn protihlukovou stěnou. Úřady se shodly, že drůbeží farmu není třeba před hlukem bránit. To se Machovi nelíbí.

„Opomíjí zcela objektivně zjistitelný a již dávno ověřený fakt, že zvýšená hluková zátěž má na chov drůbeže, a stejně tak na produkci vajec negativní dopad,“ uvedl ve svém odvolání proti územnímu rozhodnutí na dvanáctikilometrový úsek dálnice z Janova do Opatovce.

Vadí mu, že hlukem budou trpět i zaměstnanci. Namítá také, že není jasné, jak budou na dálnici navazovat další úseky. O odvolání rozhodne krajský úřad. Proti jeho rozhodnutí se lze bránit u soudu.

Jak se připravuje dálnice Opatovice - Časy 12,6 km zrušena soutěž na dodavatele Časy - Ostrov 14,5 km vybrán dodavatel, může se stavět Ostrov - Vysoké Mýto 7 km běží územní řízení, v září bude veřejné projednání Vysoké Mýto - Džbánov 5,8 km proti územnímu rozhodnutí je podané odvolání Džbánov - Litomyšl 10,8 km územní řízení je přerušeno Litomyšl - Janov 7,1 km územní řízení je přerušeno, ŘSD musí doplnit hlukovou studii Janov - Opatovec 11,7 km proti územnímu rozhodnutí je podané odvolání Opatovec - Staré Město 16,6 km územní řízení je přerušeno Staré Město - Mohelnice 21 km schválena zatím jen EIA

Podobné spory se rozjely, nebo ještě rozjedou na celé šedesátikilometrové trase z Ostrova do Starého Města, kterou Ředitelství silnic a dálnic pro snazší přípravu a schvalování rozdělilo na šest úseků, kde nyní běží územní řízení.

Dálnice povede převážně otevřenou krajinou přes pole a kontakt s vesnicemi či městy bude malý. Přesto sporů je poměrně hodně. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přitom potřebuje mít v ruce platná územní rozhodnutí, aby mohlo vykoupit pozemky a stavbu rozjet v roce 2020.

Zároveň musí hasit požár na prvních 27 kilometrech dálnice D35 z Opatovic do Časů, kde antimonopolní úřad zrušil soutěž na stavbu první části.

Vysoké Mýto například letos v dubnu oznámilo, že tamní městský úřad už vydal územní rozhodnutí na důležitý úsek Vysoké Mýto -Džbánov, který bude plnit roli obchvatu města. Jenže rozhodnutí nenabylo právní moci, protože přišlo několik odvolání.

„Odvolání proti územnímu rozhodnutí dálnice D35 v úseku Vysoké Mýto - Džbánov se týkala protihlukových opatření poblíž Knířova,“ uvedla tisková mluvčí Marie Lněničková.

Už zase ta Litomyšl. Hluková studie ŘSD neobstála

Epicentrum potíží ale bude samozřejmě v Litomyšli, kde loni při hlasování v zastupitelstvu o nejvýhodnější variantě dálnice rozhodl jediný hlas. Tamní stavební úřad vydal místo územního rozhodnutí na úsek Litomyšl - Janov na začátku července výzvu, aby ŘSD doplnilo podklady.

Nejde o maličkost, ale možná klíčový okamžik. Odpůrci zvolené trasy totiž předložili nezávislý posudek k hlukové studii na trasu D35, který ji rozcupoval. Údajně je nekvalitní a hodnotí hlučnost dálnice vzhledem k zástavbě příliš optimisticky. Městský úřad v Litomyšli vzal námitky vážně a žádá společnost EKOLA group v podstatě o přepracování hlukové studie.

„Z textu není patrné, která konkrétní verze výpočtové metodiky byla užita,“ píše například stavební úřad ve výzvě, kterou ukládá ŘSD pochybnosti do října vysvětlit. Jinak bude územní řízení zastaveno.

Selankou jistě nebude ani územní řízení pro trasu Džbánov Litomyšl, kde po stížnosti zemědělce Jana Vaňouse před devíti lety vymazal Nejvyšší správní soud dálnici z mapy a krajští zastupitelé ji museli v územním plánu schválit znovu.

Místostarosta Litomyšle Josef Janeček s problémy počítá. „Někteří tu už dopředu avizovali, že se jim trasa nelíbí a chtějí si vytrucovat jinou variantu, budou se to snažit stále zpochybňovat,“ uvedl.

Slibuje si řešení od nového zákona na urychlení klíčových staveb, který schválili v červnu poslanci. Stavět se díky tomu bude moci i na pozemku, jehož majitel se soudí o to, kolik dostane peněz za omezení vlastnických práv.

Ve Svitavách věří, že se v roce 2021 začne stavět

Snazší by mělo být schválení obou úseků dálnice kolem Svitav. Místostarosta Svitav Pavel Čížek věří, že stavět by se mohlo ve chvíli, kdy bude dokončen obchvat města, tedy už v roce 2021.

„Musíme být optimisti. I kdyby trvaly problémy u Litomyšle, myslím si, že by se mohlo stavět salámovou metodou. Tedy bez toho, že by úsek kolem Litomyšle byl již hotový. Rozdělení trasy dálnice na jednotlivé úseky to umožňuje,“ uvedl.

Dálnice D35 v Pardubickém kraji je pro stavbu ale perfektně připravena ve srovnání s posledním jednadvacetikilometrovým úsekem Staré Město - Mohelnice.

Tam bylo letos v únoru teprve vydáno souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu vlivu stavby na životní prostředí (EIA). To je sice zásadní posun v přípravě stavby, ale stále tak trochu prenatální stadium. ŘSD uvádí, že kopnout do země by se tam mohlo poprvé v roce 2024.