Obchvat Sezemic na Pardubicku chystá nejen stát, ale i kraj

Stavba by podle vedení Pardubického kraje měla stát 151 milionů korun a z velké části by ji měla zaplatit Evropská unie.

Obchvat připravovaný ŘSD by měl měřit 6 600 metrů a stát 680 milionů korun. Silnice I/36 sloužící jako nový dálniční přivaděč by se od stávající trasy ve směru od Pardubic odpojila v lese před Sezemicemi a pokračovala by podél ní jenom dál od zástavby.

Na obchvatu vznikne mimoúrovňová křižovatka, na niž naváže silnice budovaná v režii kraje, ta má být dlouhá přibližně tisíc sto metrů a vyústí na výpadovku na Býšť mezi koncem Sezemic a rybníkem Labská.

Brzy by se mohly rozjet výkupy pozemků

„Bude obsahovat úrovňové křížení se stávající silnicí I/36 a následně se silnicí II/298. Předmětem zakázky bude rovněž i jedno mimoúrovňové křížení s budoucí přeložkou I/36. Obchvat silnice má za cíl odvést tranzitní dopravu z intravilánu Sezemic, zejména v úseku Pardubice-Býšť,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš z ODS.

I když je důležité, aby se obě stavby uskutečnily současně, není jasné, zda se to stihne. Krajská rada na svém pondělním jednání totiž teprve schválila výběr dodavatele pro zpracování projektové dokumentace. V soutěži se objevila i nabídka, která by současné dokončení celého obchvatu okamžitě znemožnila.

„Kupříkladu v případě výstavby obchvatu Sezemic se délka zpracování projektové dokumentace u jednotlivých společností lišila až o pět set dní, což je z hlediska zahájení samotné stavby zcela nepředstavitelné,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Příprava přivaděče je dále, aktuálně má svoji trasu zanesenou již v katastrálních mapách. Brzy by se tak mohly rozjet výkupy potřebných pozemků.