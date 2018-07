Pardubice budou v zajetí her, stovky cizinců míří na Czech Open

Austrálie, Chorvatsko, Dánsko, Egypt, Anglie, Španělsko, Francie, Německo, Island, Jižní Korea, Polsko, Rusko, Srbsko a Švédsko. Zmíněné země mají jedno společné - jejich zástupci startovali nebo ještě hrají na právě gradujícím Mistrovství světa ve fotbale v Rusku, a také vyslaly své reprezentanty do Pardubic, kde už ve čtvrtek začíná 29. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open.



„Letos je opět velký zájem hráčů z celého světa. Historicky nejpočetnější výprava k nám dorazí z Indie, kde šachy zažívají ohromný boom. Celkem dorazí 56 hráčů. Ale přijedou i soutěžící ze Spojených arabských emirátů, Singapuru, USA, Uzbekistánu, Mongolska, Iráku, Kazachstánu nebo Izraele,“ uvedl hlavní pořadatel zavedené akce Jan Mazuch s tím, že klíčové dění se bude opět odehrávat v hokejové aréně.

Festival trvá od 12. do 29. července, dosud se přihlásili hráči ze 48 zemí. Vedle mnoha šachových soutěží se bude hrát i řada dalších her. Mimo oblíbeného bridže, dámy, scrabblu, sudoku nebo piškvorek to bude číselné scrabble zatre nebo početní hra abaku.

Soutěžit se bude i v mankalových hrách. Letošní novinkou je hospodský kviz, do nějž se zaregistrovalo kolem dvou set lidí, v Pardubicích se bude konat první mistrovství republiky.

„Zatím se nám přihlásilo 35 týmů. Ty dohromady dostanou přes dvě stě otázek, které se budou zobrazovat na plátno. Odpovědi budou týmy psát na papír. Soutěž potrvá celý víkend a vítězové obdrží hodnotnou cenu. Jde o první takovou akci na našem území. Hospodský kviz k nám přišel před pěti lety z britských ostrovů,“ uvedl za pořadatele nového turnaje v rámci Czech Open Tomáš Houšek s tím, že kviz se bude řešit ve společenském sále v Paláci Pardubice.

Předvede se 13letý šachista. Ve své kategorii nejlepší na světě

Nejvíce pozornosti se však na turnaji vždy dostává šachistům. V hlavním velmistrovském turnaji je letos navíc nezvykle mnoho mladých a vlastně dětských šachistů.

„Nejvýše nasazeným je Jorden van Foreest z Nizozemska, který má ELO 2640 a je pátým hráčem na světě do dvaceti let. Z mladých hráčů je určitě nejvýznamnější 18. nasazený Ind Praggnanandhaa, kterému je 13 let a je na 46. místě do dvaceti let na světě a ve své věkové kategorii je nejlepší hráč světa,“ uvedl Mazuch.

Nejvýše nasazeným českým hráčem je Jiří Štoček na šestém místě. Podle Mazucha je letos silně obsazen i turnaj v čínské deskové hře go. „Do Pardubic přijede několik hráčů s vysokým hodnocením, které by odpovídalo šachovým velmistrům,“ dodal Jan Mazuch.

Naopak oproti minulým rokům letos chybí divácky atraktivní skládání Rubikovy kostky. „Bohužel jsme v kolizi s jinou soutěží, a tak nám chybí ke kostce potřební rozhodčí,“ uvedl za pořadatele festivalu Petr Laušman.

Stejně jako v minulosti budou mít zájemci vstup do arény zcela zdarma. Navíc dění na hlavních sto šachovnicích budou moci sledovat online na webových stránkách festivalu www.czechopen.net.

„Jako novinku letos nasadíme detektory, které budou odhalovat případné podvodníky při šachu. Věříme, že nikoho během turnaje neodhalíme,“ dodal Jan Mazuch.