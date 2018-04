Lidem vadí, že politici nebojují za levné teplo z Opatovic

"Kdyby nebyli představitelé největších měst v orgánech Elektráren Opatovice, mohli by na ni lépe tlačit a za zájmy odběratelů tepla lépe bojovat. Takto se dostávají do vnitřního rozporu a možná i do střetu zájmů, protože těžko mohou hájit zájmy občanů jako členové dozorčí rady elektrárny, když podle obchodního zákoníku jsou samozřejmě povinni hájit její ekonomické zájmy," řekl například starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.

Za vše hovoří založení občanského sdružení "Stabilita pro dodávky tepla", které chce o teplu jednat s dodavateli tepla, radnicemi i státními orgány.

"Nechceme házet všechny do jednoho pytle, ale kdyby tomu tak nebylo, neměli bychom důvod vzniknout," říká zakladatel občanské iniciativy Petr Bayer.

Jsme aktivní dost, říkají svorně politici

Politici z Pardubic, Hradce Králové i Chrudimi figurující v dozorčí radě společnosti ale malou aktivitu a střet zájmů úplně odmítají.

"To, že v šestičlenné dozorčí radě Elektráren Opatovice mají, vedle zástupce zaměstnanců elektrárny, padesátiprocentní zastoupení města zásobovaná teplem, vnímám jako pozitivum. Nevidím lepší způsob, jak mít přehled o tom, co se děje ve společnosti, na jejíž činnosti je město do značné míry závislé, kam se ubírá její další rozvoj, jak a proč rozděluje zisky," řekla pardubická primátorka Štěpánka Fraňková.

Podobně hovoří i primátor Hradce Králové.

"Neviděl bych to tak jednostranně. My jsme právě v orgánech proto, abychom tam svým způsobem zastupovali zájmy města. Takhle jsme alespoň informováni o všem a můžeme to třeba připomínkovat. Pan Kohout v tomto má pravdu jen z velmi malé části," řekl Zdeněk Fink.

Oba primátoři společně se starostou Chrudimi chtějí tlačit na změnu legislativy a udělat vše pro to, aby se podobné situace v budoucnu neopakovaly.

Aktuálnější jsou však v současné době samotné dodávky tepla a jeho cena. "Nepřijatelné by pro nás bylo skokové zdražení o desítky procent," řekl Petr Bayer a dodává: "Nechceme jen spoléhat na možnou dohodu někoho, kdo jí nebyl téměř půl roku schopen. Když bude cítit přímý tlak občanů, může to být jen ku prospěchu věci."

Pro spotřebitele je podle něho důležitě vědět, že elektrárna musí zajistit dodávky tepla a teplé vody.

"To vyplývá ze zákona. A jak to udělá, je starost manažerů firmy. Berou za to přeci plat, nebo ne?"