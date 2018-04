Soud nařídil Czech Coalu dávat uhlí Opatovicím, ale jen do konce roku

13:40 , aktualizováno 13:40

Do elektrárny v Opatovicích nad Labem na Pardubicku po osmnácti dnech opět míří vlaky s uhlím. Soud donutil společnost Czech Coal obnovit dodávky. Běžet by měly do konce roku, pokud ovšem Czech Coal neuspěje s odvoláním proti předběžnému opatření soudu.