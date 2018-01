Cyklověž u pardubického nádraží je prázdná. Stovky kol stojí vedle ní

Kde jinde by měl být parkovací dům pro kola plný než v Pardubicích? Cyklisté tu mají vyhrazené pruhy na silnicích i chodnících, vlastní přechody, zabrali si i střed pěší zóny na třídě Míru určený původně pro trolejbusy. Jenže cyklověž je nezaujala.

Parkovné v ní je dražší než v jiných městech, konkurují jí před nepřízní počasí krytá stání pro kola v sousedství a dodnes nenabízí slevu pro stálé zákazníky Českých drah jako jinde.

Náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková (ANO) soudí, že je příliš brzy na to, dělat závěry. „Minimálně půl roku trvá, než si lidé na novou službu zvyknou. Uvidíme na jaře,“ uvedla.

Loni v srpnu podle údajů Dopravního podniku města Pardubic zaparkovalo svůj bicykl v nové cyklověži 469 lidí, v září 394 a v říjnu jen 344. V průměru tak je v domě určeném pro 118 kol nanejvýš patnáct jízdních kol.

„Když jedu kolem, cyklověž není poloprázdná, ale prázdná,“ upozornil na posledním jednání zastupitelů Petr Klimpl z ODS.

Pro srovnání - v přerovské cyklověži bylo loni v prosinci zaparkováno více než čtrnáct set kol.

V jiných městech za pět korun, v Pardubicích za deset

Zatímco Hradec Králové, Lysá, Přerov i Třinec chtějí po cyklistech za uschování kola na 24 hodin pětikorunu, Pardubice žádají dvojnásobek.

„Deset korun mi nepřijde dramatická cena, ať to bude stát deset, nebo pět korun, výsledek bude stejný, to je ale můj osobní názor. Navíc je to věc vlastníka, tedy města. My jsme jen servisní organizace,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

„Cyklisté vědí, že po celé zemi je parkování za pět korun a v Pardubicích za deset. Doporučovali jsme pětikorunu a až poté, co se to rozjede, cenu případně zvýšit,“ uvedl podnikatel a cyklista Rudolf Bernart, jehož společnost Systematica postavila cyklověž nejen v Pardubicích, ale i v Hradci Králové, Lysé, Přerově i v Třinci.

Na smlouvu s Českými drahami se čeká

Pardubická cyklověž za přibližně jedenáct milionů korun má ještě jeden handicap. V Třinci nový parkovací dům pro kola loni na podzim otevřeli už s tím, že majitelé s platnou In kartou Českých drah mají parkování prvních 24 hodin se slevou pět korun, tedy zdarma.

V Lysé zvolili stejný model a věž otevřená loni v prosinci je plná. V Přerově tak parkují stálí zákazníci Českých drah zdarma už rok a půl. Pardubice spolupráci s Českými drahami dodnes nespustily.

„Tyto věci v Pardubicích nejsou dotaženy, České dráhy jsou připraveny, smlouvu musí podepsat město, míček je na jeho straně,“ uvedl Bernart.

„Nevím, jestli je už smlouva s Českými drahami podepsaná, nebo těsně před podpisem, nějakou chvíli to trvá, ale domluveni jsme,“ uvedla Dvořáčková.

„Přibližovadlům“ bohatě stačí přístřešek

Je tu ale ještě jeden háček. Při rekonstrukci náměstí Jana Pernera tam totiž vznikla krytá stání, která jsou nyní obsypaná koly. Vejde se jich tam až 450, stojany jsou nasvícené a sledované kamerami.

To je obrovský posun od dob před rekonstrukcí, kdy stojany byly ve tmě a zloději si před nádraží chodili bez obav pro součástky či celá kola. Cyklisty tak skoro nic nenutí platit za parkování ve věži.

„Kapacita je obrovská, kola jsou pod přístřeškem osvícená a monitorovaná čtyřmi kamerami. Je to velká konkurence pro cyklověž,“ uvedl Pelikán.

Podle Bernarta to není na škodu. „Pod přístřeškem stojí jen kola určená pouze na dopravu, nemají na sobě nic, brašničku s rezervní duší, blikačku ani tachometr,“ uvedl.

Až začne na jaře sezona a vyjedou lidé na dražších kolech a elektrokolech, tak se podle něj zvýší zájem i o parkovací dům. „Stane se z něj VIP stání pro dražší kola, s největší možnou ochranou a pojištěním. Pokud cena zůstane na deseti korunách, bude to trvat déle, ale zákazníky si nakonec najde,“ uvedl Bernat.