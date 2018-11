Cyklostezka z Pardubic do Hradce má nových pět kilometrů

„Ten by měl být hotov do poloviny prosince. Poté bude dán do takzvaného předčasného užívání, aby na stezku mohli lidé. Kolaudace stavby by měla být na jaře příštího roku,“ řekl starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.

Stezka je z většiny dokončena už nyní, a to včetně přemostění slepého ramena Labe. „Finální vrstvy asfaltu jsou už položeny po celé délce kromě staveniště kolem mostu,“ doplnil starosta Horák.

V hradecké městské části Třebeš dělníci přemostili slepé rameno ocelovou konstrukcí.

„Zatím jde jen o mostní konstrukci, celý most to ještě není. Lidé by tam tedy neměli chodit. Je potřeba vybudovat náběhy mostu a chybí také mostovka, tedy speciální beton, který se vylije do bednění na konstrukci. Poté už budou zbývat terénní úpravy v okolí stezky a vysazení stromů,“ řekl Horák.

Podle něj by po stezce ještě nikdo jezdit neměl, je to nedokončená stavba.

Úsek do Vysoké se začal stavět letos v červnu a jde o první etapu cyklostezky, která v budoucnu spojí Hradec Králové a Pardubice. Cyklostezka vede z hradecké Třebše podél Labe a končí ve Vysoké nad Labem u tělocvičny.

Povrch stezky bude asfaltový, šířka tři metry plus půl metru zpevněné krajnice na každé straně. Celkové náklady jsou 31,5 milionu korun, evropská dotace z IROP je 27 milionů korun, zbytek tvoří peníze Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

Kopírování Labe se na východě Čech nedaří

Stavba cyklostezky mezi oběma krajskými městy se chystá několik let. Podle původních odhadů má celá výstavba stát zhruba 140 milionů korun.

Z druhé strany vede už poměrně dlouho zhruba šestikilometrový úsek mezi pardubickou městskou částí Cihelna a obcí Ráby. Oficiálně se však nejedná o cyklostezku, ale o protipovodňovou hráz.

Přesto i zmíněný úsek je součástí velké dlouhé mezinárodní stezky z Krkonoš až do Hamburku. Problém je, že právě ve východních Čechách se kopírování řeky Labe moc nedaří. Nejsouvislejší část vznikla mezi Kuksem a Hradcem Králové. Naopak třeba z Pardubic na Přelouč není ani metr stezky.

„Nejhorší jsou dohady s vlastníky pozemků. Někdy je těžké je najít, jsou případy, kdy nežijí, zemřeli v zahraničí a my hledáme jejich dědice,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová.

Právě její město nyní spolupracuje na výstavbě Labské cyklostezky, která povede z Pardubic do Týnce nad Labem. Mimo toho staví ve stejném směru cyklostezku podél frekventované hlavní silnice I/2, hotová bude v polovině prosince.

„Stavíme ji z důvodu bezpečnosti. Stalo se tam několik dopravních nehod aut s cyklisty. Bude to myslím rok, kdy tam před Vánocemi byl smrtelný úraz cyklisty,“ dodala Burešová.